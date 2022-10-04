«تي إتش أي ستافينج» تدعم مستقبل التوظيف بقطاع الضيافة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة تي إتش أي ستافينج، إحدى الشركات المتخصصة بتوفير حلول التوظيف في المنطقة، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن إطلاقها قسم خدمات الضيافة، والذي يعتبر القسم الرابع في مجموعة خدماتها. ومع تزايد الطلب في المنطقة على الوظائف قصيرة وطويلة الأجل، تعمل شركة تي إتش أي ستافينج على توسيع عروضها من خلال تقديم خدمات ضيافة مخصصة لتلبية توافد السياح إلى المنطقة، الأمر الذي يجمع ما بين أقوى المواهب مع أفضل العملاء المطابقين.

وفي إطار تلبيتها لقسم الخدمات الموسمي بطبيعته في المنطقة، تمد شركة تي إتش أي ستافينج مجموعات الفنادق والمطاعم بمجموعة من الموظفين المهرة وذوي القدرات، مما يسد بالتالي حاجة هذه المجموعات من اليد العاملة الماهرة خلال هذا الوقت الحافل من العام. كما ويسمح نموذج الأعمال الذي تعتمده شركة تي إتش أي ستافينج للمؤسسات بالتحكم في تكاليف التشغيل والتوظيف، وذلك بما يتوافق مع معدلات الإشغال، ومع الحفاظ على مستوى الخدمات نفسه.

وفي إطار مساعيها لتوفير مزيد من الدعم لعملائها، تعمل شركة تي إتش أي ستافينج على توفير تأشيرات عمل للموظفين المستقلين المحتملين وبطاقات عمل وخطط التأمين الضرورية، مما يضمن امتثال كل عمليات التوظيف لقانون العمل الإماراتي، وبالتالي يحمي كل من صاحب العمل والموظف. كما قد ساهم قسم الضيافة التابع للشركة المعنية بخدمات التوظيف والذي تم إطلاقه أخيراً بتوظيف أكثر من 100 موظف في وظائف بدوام كامل في أماكن عمل متعددة في الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن توظيف 350 موظفاً إضافياً في فعاليات الترفيه وفعاليات الشركات.

وقال يوان كولون، المدير الإداري لشركة شركة تي إتش أي ستافينج: «تهدف شركة تي إتش أي ستافينج إلى رفع عبء التوظيف عن العملاء ومدهم باليد العاملة الماهرة عند الضرورة، مع تمكينهم من التوسع حسب الحاجة. هذا ويضمن نموذج أعمالنا المتمحور حول العمال المستقلين تزويد العملاء باليد العاملة عالية المهارات ممن خضعت لتدريب شامل قبل شروعها في أي وظيفة. فبطبيعة الحال، نسعى في شركة تي إتش أي ستافينج إلى تزويد العمال المستقلين بفرص عمل متنوعة، وتقديم تكاليف مخفضة للعملاء».

وانطلاقاً من طبيعتها التي تحث على الابتكار، فقد تم افتتاح شركة تي إتش أي ستافينج في البداية بهدف مد الشركات بحلول توظيف مرنة ومخصصة تغطي الفعاليات والشركات، وتوفير خبراء في تنظيم الفعاليات. كذلك تجري شركة تي إتش أي ستافينج عملية فحص دقيقة للعاملين المستقلين تضمن توفيرها أعلى المهارات. وعلى منحى آخر، تستخدم شركة تي إتش أي ستافينج منصة Live Force الإلكترونية، وهي أداة منسقة بعناية وشاملة تتيح الاتصال الفوري والفعال مع العمال المستقلين، وتسمح بمطابقة أفضل المرشحين المناسبين مع المناصب الشاغرة.

وحالياً، في حوزة الشركة الرائدة في حلول التوظيف ما يزيد على 6.000 عامل مستقل مدرب وجاهز عند الطلب. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن شركة تي إتش أي ستافينج قد تمكنت في العام 2021 وحده من مطابقة ما يزيد على 2.600 عامل مستقل مع أرفع الشركات في مختلف الفعاليات ومتاجر التجزئة الفاخرة. كما قد ساهم قسم خبراء تنظيم الفعاليات التابع لشركة تي إتش أي ستافينج في تنظيم أكثر من 420 فعالية خلال العام 2021، وذلك باعتباره الخيار الأفضل في المنطقة لاستضافة الفعاليات والقمم والمعارض.

وكجزء من التزامها بتوفير بيئة داعمة لمواهبها، تعتزم شركة تي إتش أي ستافينج إطلاق مركز العمال المستقلين، وذلك لتوفير مساحة عمل مرنة للعاملين المستقلين التابعين لشبكة شركة تي إتش أي ستافينج. ومع استمرار ازدهار قسم السياحة في المنطقة، تحافظ دول الخليج على مكانتها كمركز رائد لاستضافة الفعاليات العالمية مثل كأس العالم في قطر هذا العام. وعليه، ستعمل شركة تي إتش أي ستافينج عن كثب مع الجهات الخاصة والعامة لتوفير موظفين محترفين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وقطر، فضلاً عن استمرارها في تنفيذ خطط توسع أخرى في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

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