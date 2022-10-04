«إلينغتون العقارية» ترسي عقدين بـ305 ملايين درهم على «أروما إنترناشيونال»

المصدر: دبي - البيان

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قامت «إلينغتون العقارية»، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، بترسية عقدين بقيمة 200 مليون درهم و105 ملايين درهم على شركة «أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء»، وذلك بهدف تسريع خطى تطوير المشروعين السكنيين «كنسينغتون واترز» و«باركلي بليس» التابعين لشركة «إلينغتون العقارية».

ويقع مشروع «كنسينغتون واترز» في مدينة محمد بن راشد، وهو ثالث مشروع لشركة «إلينغتون العقارية» في المنطقة، بينما مشروع «باركلي بليس» هو الرابع. ويضم مشروع «كنسينغتون واترز» 277 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق بغرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث. ويركز المشروع على العافية والاستدامة من خلال مجموعة من المرافق المتميزة ووسائل الراحة العصرية المبتكرة، ومن ضمنها مسبح نصف أولمبي واستديو حديث ونادٍ اجتماعي يضم مطبخاً ترفيهياً وردهة ومكتبة وتراساً مخصّصاً للشواء في الهواء الطلق، بالإضافة إلى مناطق تنزيل الركاب على طراز الفنادق وردهة استقبال مرتفعة.

أما مشروع «باركلي بليس» فيحتوي على 127 شقة سكنية تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث. وسيرسي المشروع معايير جديدة لتجربة المعيشة في المباني الشاهقة، ويجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة ووسائل الراحة على طراز المنتجعات. وسيستمتع المقيمون بالعديد من المرافق الراقية مثل المسبح بطراز «إنفينيتي» على السطح مع منصة ومسبح خارجي والتراس على السطح الذي يحوي مناطق مخصصة لتناول الطعام والشواء واستديو اللياقة البدنية المجهز بأحدث المعدات وصالة الألعاب المتنوعة مع مساحة خارجية فسيحة، فضلاً عن مواقف خاصة لتنزيل الركاب على طراز الفنادق.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: «ستعمل شراكتنا مع أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء على الدفع قدماً بخطى استكمال مشروعي كنسينغتون واترز وباركلي بليس. ويؤكد اختيار هذه الشركة الرائدة لهذه المهمة التزام إلينغتون العقارية تجاه الأطراف المعنية لضمان تسليم مشاريعنا السكنية عالية الجودة التي توفر لعملائنا أنماط حياة عصرية منتقاة بعناية مع الحرص على توفير قيمة مضافة للمقيمين».

بدوره، قال ساجيف بي. كيه المدير العام لشركة «أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء»: «نحن متحمسون لهذه الشراكة التي ستتيح لنا توظيف أعضاء فريقنا، بخبرتهم المعمّقة ومؤهلاتهم الاستثنائية، للعمل على هذه المشاريع وإنجازها بأسرع وقت، ما سيضمن لشركة إلينغتون العقارية تسليم وحداتها السكنية بتصميمها البديع وجودتها العالية ومستواها العالمي الراقي في الوقت المحدد. وسنعمل جنباً إلى جنب مع إلينغتون العقارية، في إطار هذه الشراكة، لتوفير أسلوب معيشة لا يُضاهى في هذه المشاريع السكنية الفريدة».

وأسست شركة «أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء» في عام 1998، وهي شركة إنشاءات معروفة في دولة الإمارات، وتتمتع بخبرة تخصصية في جميع أعمال البناء والتشييد. وقد سبق لشركة «إلينغتون العقارية» إبرام شراكة مع «أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء» لتسليم مشروعين وهما «ويلتون تيراسز» في منطقة ميدان والذي تم تسليمه في شهر ديسمبر 2021 و«بلغرافيا هايتس» في قرية جميرا الدائرية والذي من المقرر الانتهاء من أعماله في نهاية العام الحالي.

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