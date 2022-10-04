الأنصاري للصرافة تتبنى رؤية مبتكرة ومستقبلية في تصاميم أفرعها

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الأنصاري للصرافة عن تصاميم جديدة ومبتكرة لأفرع الشركة، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربتهم عبر تبني أبرز الحلول الرقمية.

تمّ تطبيق هذه التصاميم الجديدة على عدد من فروع الشركة، ومن ضمنها فرع دبي هيلز مول. وتستند هذه التصاميم على أحدث التقنيات المتطورة، وتعكس استراتيجية الأنصاري للصرافة وأهدافها الرامية لتبنّي الحلول الرقمية في مختلف مقراتها ومرافقها. ومن الجدير بالذكر أن هذه التصاميم مستوحاة من المقترحات والأفكار القيمة التي قدمها العملاء والموظفون وأصحاب المصلحة فتجمع منهجية التصميم الذكي الذي اعتمدته الشركة بين منافذ الخدمات الذكية والصرّافات التقليدية، لتتيح إمكانية الحصول على الخدمات الذاتية وأعلى معايير خدمة العملاء في آنٍ واحد، إذ يأتي اعتماد منافذ الخدمة الذاتية في إطار عمل الأنصاري للصرافة على تعريف العملاء على قنواتها الرقمية وتعزيز استخدامهم لتطبيق الشركة.

كما تركز التصاميم على الألوان الزاهية والمريحة التي تجسد الرؤية المستقبلية للشركة، حيث اختيرت هذه التصاميم والألوان بناءً على أفضل الممارسات في مجال البيع بالتجزئة ومفاهيم سلوك المستهلك. وتمّ تصميم مرافق الفروع لتكون أكثر حداثة وقدرة على استقطاب العملاء وتسهيل مرونة وسلاسة الخدمات. هذا وسيتم تعديل تصميم كل فرع من فروع الشركة ليتناسب مع التنوع الديموغرافي للعملاء و تنافسية السوق.

وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي في الأنصاري للصرافة: «يأتي التصميم الذكي لفروع الشركة ضمن مبادراتنا للتحول الرقمي، وتأكيداً على استراتيجيتنا التوسعية. وبالتوازي مع جهودنا لتسريع وتيرة الرقمنة، سنواصل التركيز أيضاً على تحديث فروعنا، وتوظيف الخبرات الضرورية للمحافظة على تنوع وشمولية خدماتنا وحلولنا. وتعكس الخطوة عزمنا على تلبية كل احتياجات العملاء، وذلك عبر تقديم الحلول التكنولوجية المتطورة التي توفر خدمات موثوقة وسلسة للعملاء داخل الفروع».

ويأتي هذا التحديث تماشياً مع الرسالة المؤسسية للأنصاري للصرافة، والرامية للارتقاء بتجربة العملاء وتطويرها وتشجيع قطاع الصرافة عامةً على تبني الرقمنة والحداثة في كل منصاته.

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