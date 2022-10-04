ستاندرد تشارترد يقدم أول برنامج تمويل مستدام في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن بنك ستاندرد تشارترد إطلاق أول منتج مالي مستدام لتمويل الذمم المدينة في المنطقة وذلك لشركة سيمنز في الإمارات. ويتمتع المنتج بحماية ائتمانية إضافية، من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي استخدمت في هذه الصفقة أول بوليصة تأمين مرتبطة بمجموعة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: هذا البرنامج المبتكر لتمويل المستحقات يساعد عملاءنا في الحفاظ على مستويات جيدة من السيولة والتدفقات النقدية التي تدعمهم في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ونحن ملتزمون بدعم نمو وتطوير التمويل المستدام ونتطلع إلى رؤية هذا الحل المبتكر يدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: فخورون بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد لتسهيل وصول شركة سيمنز إلى حلول التمويل التجاري للبنك، وذلك من خلال بوليصة تأمين تمويل الذمم المدينة المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

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