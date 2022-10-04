«بكتيف» تتوسع في الإمارات بتوفير منتجات مبتكرة بتقنية نانو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بكتيف، شركة التكنولوجيا المتخصصة في تقديم منتجات العناية بالنظافة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، أنها تسعى للتوزيع في الإمارات بتوفير منتجات مبتكرة تعتمد على تقنية نانو، وكشفت الشركة عن نتائج الاستبانة الشاملة التي أجرتها بمشاركة 611 سيدة من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات المهنية. وتعزو 83% من السيدات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركات في الاستبانة إصابتهن بالطفح الجلدي وتهيج البشرة والرائحة غير المرغوب فيها إلى استخدام الفوط النسائية التقليدية المنتشرة في السوق.

كما أشارت 78.6% من السيدات في المنطقة إلى معاناتهنّ المتكررة من الالتهابات وغيرها من المشكلات المرتبطة بالنظافة الشخصية النسائية أثناء أو بعد الدورة الشهرية، الأمر الذي يسلّط الضوء على قلّة العمل الأكاديمي المُنجز بخصوص الصحة الأنثوية، إذ نجد أن البحوث والدراسات في هذا المجال قليلة وقديمة ولا تأخذ في الحسبان التطور التكنولوجي الحاصل في المنطقة على الصعيدين الاجتماعي والثقافي.

وقال الدكتور إلياس عبّود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكتيف: «أصبح بإمكاننا الآن التطرّق إلى مواضيع لم تكن متداولة سابقاً، بفضل الدور المتنامي للسيدات في مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة قدرتهنّ الشرائية ووعيهن تجاه المشكلات التي تواجههنّ. وتهدف هذه الاستبانة إلى التعمّق في المشكلات المرتبطة بالدورة الشهرية، والتوصّل إلى أسبابها والاستفادة من النتائج في توجيه بحوثنا وتطوير الحلول التي نقدمها».

وأضاف الدكتور عبّود: «يُشكّل تطوّر تكنولوجيا نانو وحلول التوصيل المريحة نقلة نوعية في قطاع المنتجات الصحية الأنثوية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح للسيدات فرصة مواجهة الصعوبات بثقة أكبر وخجل أقل. وتشير الاستبانة التي أجريناها إلى أن معظم السيدات في المنطقة لا تزال تواجههن هذه التحديات في فترة الدورة الشهرية، ما يؤكّد ضرورة التزامنا تقديم الحلول المفيدة لهنّ وإيصالها بشكل آمن ومريح».

وتسعى بكتيف لتوسيع انتشارها في المنطقة والاستفادة من الأثر المجتمعيّ لمنتجاتها وفعالية الحلول التي تقدّمها، وتعمل على إضافة منتَجين جديدين إلى محفظتها التي تضمّ الفوط المعتمدة على تكنولوجيا نانو والمناديل النسائية والغسول المزودة بروبيوتيك المصنوعة والخالية من الكحول ومركبات بارابين والمواد الكيميائية الضارة كما تتواصل بكتيف مع العديد من المستثمرين المؤثرين لتمويل تطوير منتجاتها وتسويقها بشكل أكبر بما يفيد ويخدم سيدات المجتمع.

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