شراكة لتزويد عملاء المشرق بمحتوى أنغامي

المصدر: دبي - البيان

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كشف المشرق، إحدى المؤسسات المالية في دولة الإمارات، عن إبرام شراكة طويلة الأمد مع أنغامي، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية، لتزويد عملائه في الإمارات بمزايا حصرية، بما في ذلك اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة «أنغامي بلَس».

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «يسرنا التعاون مع منصات رقمية رائدة مثل أنغامي التي انطلقت من المنطقة لتحصد شهرة ومكانة عالمية رائدة. ونظراً لأن كِلتا مؤسستينا حريصة على تعزيز إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع من مختلف التوجهات بالاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي هذه الشراكة لتعزز أطر التعاون بين الطرفين من المنظورين الإبداعي الفني والمالي المصرفي، والاستفادة من المزايا الرئيسية لكلتا العلامتين، للارتقاء بأعمالنا عبر المشهدين المصرفي والموسيقي وإتاحة المزيد من الفرص الواعدة».

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إثراء تجربة عملاء المشرق عبر منح عملاء البنك الجدد و أولئك الذين يحولون رواتبهم إلى حسابات تابعة له، فرصة الاستمتاع بسهولة وغير محدود بدون قيود أو إعلانات إلى مكتبة أنغامي التي تضم أكثر من 72 مليون أغنية، وأكثر من 400 ألف بودكاست، إلى جانب مقاطع الفيديو والحفلات الحصرية وغير ذلك الكثير. وستتيح هذه الشراكة لهم تحميل عدد غير محدود من الأغاني للاستماع إليها بدون أي حاجة للاتصال بالإنترنت.

وقال إيدي مارون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في أنغامي: «يمثل هذا التعاون الجديد مع بنك المشرق خطوة إضافية تدعم جهودنا الرامية للارتقاء بمكانتنا كمنصة رائدة لبث الموسيقى والترفيه في المنطقة. فخورون بهذه الشراكة مع بنك المشرق والذي يعد إحدى أبرز المؤسسات المالية الرائدة والمبتكرة في دولة الإمارات وعلى الصعيد العالمي، وإننا حريصون على الاستفادة من قوة الشراكات الاستراتيجية للتوسع عبر مزيد من الأسواق والفئات وتزويد المستخدمين في جميع أنحاء العالم بأفضل محتوى موسيقي وترفيهي».

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