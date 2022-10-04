وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تعرض مبادراتها الرقمية في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشاركتها في الدورة الـ 42 من معرض «جيتكس» الذي تنطلق فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي يوم 10 أكتوبر 2022، وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وذلك ضمن حرصها على تعريف أفراد المجتمع بالمبادرات التي تطلقها لتعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة المشاركة السياسية.

وستستعرض الوزارة ومن خلال مشاركتها في منصة خاصة ضمن منصة الحكومة الرقمية، موقع الوزارة الإلكتروني التفاعلي وما يوفره من معلومات تتيح للراغبين الاطلاع على جميع خدماتها، ومبادراتها الرقمية الجديدة، كمبادرة «رحلة الانتخابات»، ومبادرة «خريطة المراكز الانتخابية».

بالإضافة إلى استعراض مزايا جهاز التصويت الإلكتروني، والتعرف على المزايا التي يوفرها موقع اللجنة الوطنية للانتخابات الإلكتروني، وما يوفره من معلومات تسهم في تمكين الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي والناخبين من التعرف على جميع مجريات العملية الانتخابية.

كما سيطلع الزوار على نشرة التمكين الإلكترونية و«مجلة المشاركة السياسية» التي تسعى من خلال ما تطرحه من موضوعات متنوعة بنسختيها الرقمية والورقية إلى تعزيز الوعي السياسي والمعرفة بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، والإنجازات التي حققها عبر مسيرته التي تتزامن مع قيام دولة الاتحاد.

ويستضيف معرض جيتكس بنسخته لهذا العام كبريات شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية، كما يضم حدث هذا العام مؤسسات تقنية وشركات ناشئة من 26 قطاعاً تمتد عبر جلسات التعلم العميق وورش العمل والعروض التوضيحية الحية.

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