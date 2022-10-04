منتدى مستقبل الصناعات الغذائية يبحث غداً في دبي استراتيجيات النمو المستدام والأمن الغذائي الإقليمي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق صباح غد الأربعاء في دبي الدورة الثالثة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي تنظمه وتستضيفه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة دبي ووادي تكنولوجيا الغذاء، ويستمر يومين بفندق جراند حياة بدبي، ويبحث العديد من المواضيع الحيوية مثل الاستدامة والأمن الغذائي وإدارة سلسلة الإمداد في تجارة التجزئة، والتقنيات الرقمية ومستقبل المزارع.

ويشارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين وممثلي عدد من المؤسسات البحثية والخبراء من سلطنة عُمان والبحرين والكويت والأردن ومصر والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا والدنمارك، إضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين لمناقشة الفرص والتحديات في القطاع.

وترعى المنتدى نخبة من شركات صناعة الأغذية والمشروبات وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك (أغذية) و(آي إف إف كو) ونستله وجنرال إليكتريك.

وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: «تسعى جهود دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة، والسياسات الخاصة بالمناخ، والأمن الغذائي في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19 لاستكشاف العوامل المشتركة واللازمة لتعزيز تنافسية وأهمية القطاع من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتصبح الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051. ويوفر منتدى مستقبل الصناعات الغذائية منصة ملائمة للمعنيين لإجراء مناقشات وحوارات معمقة من أجل دعم الاقتصاد الدائري وتمهيد الطريق لتطور الصناعة الغذائية».

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً لاستيراد الأغذية والمشروبات، حيث تستورد نحو 80 % من الغذاء، نظراً لظروف البيئة الصحراوية، ومع زيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد، نظراً للحرب في أوكرانيا والإغلاقات المتعلقة بجائحة كوفيد 19، والتغير المناخي، وضعف الإنتاج في الدول المصدرة، والهدر الغذائي، ترتفع المخاطر الخاصة بالأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط.

وقامت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإطلاق مبادرات خاصة بالتقنيات الزراعية، حيث تستثمر المملكة العربية السعودية 665 مليون دولار أمريكي في الزراعة المحلية، وتتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وأطلقت أبوظبي برنامجاً بقيمة 270 مليون دولار أمريكي للمسرعات من أجل ترسيخ مكانة الإمارة في الابتكار الزراعي، وتبلغ استثمارات مصر في مشاريع الأمن الغذائي 2.1 مليار دولار أمريكي، وتقوم شركة وفرة الكويتية باستثمار 100 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة في التقنيات الزراعية، وهو ما يعزز دور صناعة الأغذية والمشروعات ضمن القطاعات المحركة للنمو والأداء الاقتصادي في المنطقة.

وتسلط الدورة الثالثة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، التي يشارك فيها نخبة من قادة الأعمال، الضوء على أبرز التحديات والفرص في القطاع والدور المطلوب من المؤسسات الحكومية ومصنعي الأغذية والمشروبات المحليين والدوليين للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والأمن الغذائي.

ويشهد المنتدى، على مدى يومين، عدداً من جلسات النقاش عن صناعة الأغذية والمشروبات والعلاقة بين المؤسسات الحكومة ومصنعي الأغذية، وتشمل التصنيع المستدام للأغذية واستراتيجيات الابتكار لتطوير الأمن الغذائي، والرقمنة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات والاقتصاد الدائري، والابتكار، والتحديات والفرص في النظم الرقابية.

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