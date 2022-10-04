برنامج تدريب لـ«بروفيس» يستقطب 12 مواطناً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «بروفيس»، إحدى الشركات الرائدة والمتكاملة في مجال خدمات العقارات على مستوى المنطقة، عن إطلاق برنامجها الجديد في التدريب الداخلي «الرواد المستقبليون في إدارة المجمعات السكنية» بالشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. وتشمل المبادرة مشاركة 12 مواطناً حديث التخرج في تدريب عملي لمدة عام عبر مختلف مهارات وتخصصات اتحادات الملاّك.

وتتعاون «بروفيس» ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي لإطلاق وتشغيل وتنفيذ برنامج تدريب داخلي حول إدارة العقارات مشتركة الملكية في دبي وأبوظبي. وتهدف مبادرة «الرواد المستقبليون في إدارة المجمعات السكنية» إلى دعم المواطنين الشباب في انتقالهم من مرحلة الجامعة ليصبحوا قادة المستقبل في مجال اتحادات الملاك.

وقال المهندس مروان غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: نفخر بأن نكون جزءاً من مبادرات «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات والهادفة إلى الارتقاء بكفاءة الكوادر المواطنة الشابة من خلال تزويد الإماراتيين الشباب بالمهارات والمؤهلات التي يحتاجونها لضمان مستقبل مهني مزدهر.

ومن شأن هذا التعاون مع «بروفيس» أن يدعم رؤيتنا المتمثلة في تثقيف وتوعية الشباب الإماراتي المهتم بالعمل في القطاع العقاري، ونحن على ثقة بأن إطلاق برنامج «الرواد المستقبليون في إدارة المجمعات السكنية»، سيتيح لنا استقطاب وتعزيز قدرات أفضل الكوادر المواطنة في مجال اتحادات الملاك.

وقال إتش بي إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة «بروفيس»: تماشياً مع تركيز الحكومة المستمر على بناء القدرات البشرية المواطنة بالاعتماد على المعرفة والابتكار، فقد حرصنا على دعم أهداف التوطين في الدولة بالتزامن مع تمكين الجيل القادم من الرواد بالأدوات والمعارف التي يحتاجونها لتنمية قدراتهم العملية والازدهار في هذا المجال.

وأضاف: من شأن برنامج التدريب الذي سيتواصل على مدار عام كامل، أن يزوّد المرشحين بخبرات شاملة في إدارة اتحادات الملاك، ويعزز جاهزيتهم للعب أدوار أكبر وشغل مواقع مميزة مستقبلاً في قطاع يوفر فرصاً واعدة ومجزية.

ويتضمن البرنامج مرحلتين: الأولى نظرية والثانية عملية. وسيتم خلال المرحلة النظرية تدريب المرشحين على المفاهيم والمبادئ الرئيسية لاتحادات الملاك بدعم من مؤسسة التنظيم العقاري.

وفي أعقاب ذلك، سيتم تعريف وتدريب المرشحين على نموذج عمل المؤسسة ومن ثم توزيعهم للتدريب العملي في المجمعات التي تديرها «بروفيس» لمدة عام. وفي ختام الفترة التدريبية، ستمنح «بروفيس» ومؤسسة التنظيم العقاري الكوادر التي اجتازت مراحل التدريب شهادات معتمدة مع فرصة لتوظيف أبرزهم سواء ضمن كوادر المؤسسة أو ضمن فريق «بروفيس».

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