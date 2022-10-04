«إنتو كابيتال» الإماراتية تستكمل الهيكلة المالية لـ «معمار» السعودية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «إنتو كابيتال» الإماراتية وهي شركة مالية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية مقرها في مركز دبي المالي العالمي، عن إنجازها الهيكلة المالية لشركة معمار للتطوير والاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث نجحت شركة معمار من خلال الهيكلة المالية التي أعدتها شركة إنتو كابيتال في جمع أكثر من 500 مليون ريال سعودي.

وكانت شركة معمار للتطوير والاستثمار قد عينت شركة «إنتو كابيتال»، مستشاراً للشركة لإعادة الهيكلية والاستثمار، وإعداد كافة الدراسات والنماذج المالية وإدارة عملية الطرح الخاص، حيث يمثل هذا الاكتتاب خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات شركة معمار للتطوير والاستثمار، وهو يسهم في توسيع أسواق المال المحلية ونمو وتطور الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام. ويؤكد الإقبال الكبير على أسهم الشركة جاذبية نموذج أعمالها، وفرص النمو والتوسع الواعدة في السوق السعودي.

وتعتبر عمليات الاكتتاب الخاصة واحداً من أهم مصادر رؤوس أموال الشركات، حيث يستخدمها مالكو الشركات للحصول على موارد مالية، واستقطاب مستثمرين استراتيجيين عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب الخاص.

وتتطلب عمليات الاكتتاب خبرة فنية خاصة ودراية كاملة فيما يتعلق بهيكلة الطرح، ومعرفة القوانين والأنظمة المرتبطة بها، إضافة إلى الاحترافية في تجهيز الوثائق والمستندات ذات الصلة، سواء كان ذلك للجهة المنظمة أو للمستثمرين، وتمتلك «إنتو كابيتال» قدرة مهنية عالية وإدراك كامل لتنفيذ عمليات الاكتتاب الخاص ابتداء من الخدمات الاستشارية العامة، مروراً بالمراجعة المالية الدقيقة، وهيكلة الصفقات، وإعداد دارسات الاكتتاب الخاص، وانتهاء إلى تنفيذ عملية الاكتتاب الخاص برمتها.

تعتبر شركة معمار للتطوير والاستثمار من الشركات السعودية الناجحة، بدأت عملها منذ عام 2007، وترجمت خبرة سنوات من التطوير ما بين الرياض ودبي، إلى مشاريع متميزة وحديثة تترك بصمتها الفريدة في المشهد العقاري في المنطقة، وتتنوع مشاريع معمار في ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: العقارات، الضيافة، وحلول الأعمال.

ويتمثل الهدف الرئيسي لشركة معمار للتطوير والاستثمار في تحسين قيمة الأصول والعائدات على المدى الطويل من خلال منصة متعددة الأوجه من استراتيجيات وإجراءات النمو الداخلي والخارجي التي تركز على تقديم خدمات فريدة ومتخصصة لتلبية احتياجات ومتطلبات وحاجات العملاء المحددة في الأسواق المستهدفة.

«إنتو كابيتال» هي شركة مالية استثمارية مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ومقرها الرئيس مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بقيادة فريق متمرس يتمتع بأكثر من 75 عاماً خبرة متراكمة في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتشمل خدمات شركة «إنتو كابيتال» إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية، الصناديق الاستثمارية العقارية، صناديق الأسهم وأسواق المال، منتجات التمويل الإسلامي، عمليات الاندماج والاستحواذ، إعادة هيكلة رأس المال، تقييم الشركات، ترتيب التمويل ودراسات الجدوى. والعديد من المنتجات الاستثمارية المبتكرة في منطقة الخليج.

وعبر هيثم المصري الرئيس التنفيذي لشركة «إنتو كابيتال» عن سعادته بنجاح عملية الاكتتاب والإقبال الملحوظ من قبل المساهمين، والذي يعكس ثقتهم في جودة وأداء شركة معمار للتطوير والاستثمار، كما تدل على الحرفية المهنية التي تمت بها هيكلة الاكتتاب من قبل «إنتو كابيتال» والأطراف الأخرى، وأشار بأن عملية الاكتتاب استوفت كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم، وبأن حصيلة زيادة رأس المال ستوجه نحو تطوير أعمال الشركة وتعظيم عائداتها، ومواصلة تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وقال المصري إن اقتصاد المملكة العربية السعودية يوفر مركزاً رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتضح من الانتعاش الكبير الذي شهدته عمليات الاكتتاب العام والإدراج في الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن اقتصاد السعودية أظهر مرونة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة، مما أسهم في ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين الساعين إلى الوصول إلى تلك السوق الناشئة سريعة النمو.

وأضاف المصري: نحن متحمسون للقيام بدور حيوي لتمكين المستثمرين العالميين من الوصول إلى الفرص المتاحة في السعودية، وقد لمسنا اهتماماً عالمياً وإقبالاً قوياً على المشاركة في الاكتتاب الأخير لشركة معمار للتطوير والاستثمار.

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