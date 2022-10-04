«أرادَ» ترسي عقدين بـ 454 مليون درهم لتشييد 740 منزلاً في مجتمع الجادة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرست أرادَ عقدين رئيسيين جديدين لبناء 9 مجمعات سكنية في مجتمع الجادة الذي يمتد على مساحة 24 مليون قدم مربع في منطقة مويلح بقلب الشارقة الجديد. وتضم المجمعات الجديدة في مجملها 740 وحدة سكنية وتشمل مباني «سُكون» الخمسة، ومبنيين سكنيين بجوار متحف الجادة، ومباني «ذا غيت»، وذلك في مناطق مختلفة من مخطط الجادة الرئيسي، حيث يجري بناء قرابة 7.000 وحدة حالياً.

وتمت ترسية عقد بقيمة 377 مليون درهم لتشييد مباني سُكون الخمسة والمبنيين المجاورين لمتحف الجادة على شركة ايرولينك لمقاولات البناء، وهي شركة مقاولات مقرها دبي ولديها أكثر من ربع قرن من الخبرة مع كبار العملاء في الإمارات، بما في ذلك وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وستبدأ الأعمال فوراً في أبنية سُكون، والتي تضم 482 وحدة سكنية، والأبنية المقابلة للمتحف، والتي سيتم إطلاقها للبيع لاحقاً وتضم بدورها 138 وحدة سكنية، ومن المخطط أن تنتهي جميع الأعمال الإنشائية في غضون 20 شهراً. وتقع جميع هذه المباني في نسيج دستركت، الحي الثقافي الجديد بالجادة.

كما حصلت شركة ايرولينك لمقاولات البناء ذ.م.م. كذلك على عقد بقيمة 77 مليون درهم لتشييد مجمعات ذا غيت، والتي تضم مبنيين سكنيين على مدخل الجادة. وستتم المباشرة فوراً بالأعمال الإنشائية للوحدات السكنية البالغ عددها 120 وحدة في المبنيين ويتوقع الانتهاء منها خلال 16 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: نبذل قصارى جهودنا لبلوغ هدفنا المنشود بتشييد 5.000 منزل خلال عام 2022. ونواصل الترحيب بالمئات من العائلات الجديدة التي تنتقل للعيش في المرحلة السكنية الأولى من هذه الوجهة العصرية.

وانتهت أرادَ حتى الآن من بناء قرابة 1.500 وحدة في الجادة، بما في ذلك 14 مجمعاً سكنياً وتجمعاً من فلل الحدائق ضمن المرحلة السكنية الأولى للمشروع، إضافة إلى الانتهاء تماماً من مدرسة سابيس الدولية – الجادة والتي تمت على مرحلتين. ويتوقع المطور العقاري قبل نهاية هذا العام الانتهاء من مجمعات إيست فيليدج والبالغ عددها 16 مجمعاً سكنياً، ومجمع نِست لمساكن الطلاب والذي يضم 12 مبنى، إضافة إلى التجمع الثاني من فلل سراب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز