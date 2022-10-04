مجموعة دبي للمجوهرات تحتفل بمهرجان ديوالي بحسوم تصل إلى 50%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة دبي للمجوهرات»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملة «احتفل بمهرجان ديوالي في مدينة الذهب»، إذ تقدم للمتسوقين العديد من العروض الترويجية المذهلة والحسوم الكبرى.

وعلى مدار ثلاثة أسابيع ابتداءً من 7 أكتوبر، ستقدم مجموعة دبي للمجوهرات عدداً كبيراً من الصفقات على مجوهرات الذهب والألماس بالإضافة إلى حسوم على رسوم المصنعية في أكثر من 158 متجر مجوهرات عبر 67 علامة تجارية رائدة.

وسيحصل المتسوقون أيضاً على هدايا مجانية عند التسوق في العديد من متاجر المجوهرات المشاركة. ولتعزيز تجربة المتسوقين في مفاجآت صيف دبي أعلنت المجموعة أيضاً عن حملة سحوب لجوائز بقيمة 150,000 درهم.

وفي هذا السياق قالت ليلى سهيل، عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات: «استراتيجيتنا في مجموعة دبي للمجوهرات خلق تجارب تسوق مذهلة وفريدة من نوعها وتعمل على جذب المتسوقين من الإمارات العربية المتحدة ومن جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، نحن فخورون بإطلاق حملة ديوالي الجديدة لعملائنا. ومن خلال هذه الحملة المبتكرة، نحتفل مع عملائنا بمهرجان الأضواء».

وتشمل قائمة العروض لحملة ديوالي:

• حسوم الألماس الكبرى

لجميع محبي الألماس، توفر المجموعة حسوماً تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية.

• مزيداً من التوفير

يمكن للعملاء الاستفادة من حسم 50٪ على رسوم المصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات

• هدايا ذهبية

ستقدم العديد من متاجر المجوهرات المشاركة هدايا قيمة عند شراء المجوهرات الذهبية أو الألماس.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة في حملة ديوالي: تيتان جلوبال ريتيل، لايف ستايل، ميموريز جولدن للمجوهرات، أناقة، مجوهرات شفيقة، جويل ستار، جوهرة للمجوهرات، إندس للمجوهرات، كوشي للمجوهرات، جيويل كلاودز للمجوهرات، الهند للذهب والألماس، مجوهرات أزهار المدينة، المنزل للمجوهرات، الهند للمجوهرات، جويالوكاس، بفلح للمجوهرات، جورو للمجوهرات، مجوهرات آناسورا، مجوهرات إليت، مجوهرات شتيلابيلي، مجوهرات مينا، مجوهرات الكنز، مجوهرات ياسين، مجوهرات سكاي، مجوهرات بهيما، مجوهرات زيبا، محمد الأنصاري للمجوهرات، مالابار للذهب والألماس، مجوهرات مها السباعي، سيرويا للمجوهرات، مجوهرات ميجا ستار، شنجير للمجوهرات، مجوهرات شم النور، مجوهرات ستيام، مجوهرات خوشبو، بي ان جي للمجوهرات، أراكال للذهب والألماس، مجوهرات سوشيلا للمجوهرات، جونجاث للمجوهرات، ان ار اي للمجوهرات، سلسلة مجوهرات كاناتو، شريا المجوهرات، لاماركيز للألماس والساعات، كاشياب للمجوهرات، بوبلي كيوالرام للمجوهرات، جي. جي. وأولاده، اميرا جولد، بينا سورو للمجوهرات، مجوهرات كوندان كلا، ميزون دي ايه ار واي للمجوهرات، أزيان للذهب والألماس، سونا للذهب والألماس، ليالي للمجوهرات، مجوهرات تنغلس، آسيان جولد، فيجيا للمجوهرات، بست برايس للمجوهرات، تريشي لتجارة الذهب، سيلا للمجوهرات، ناكشاترا للمجوهرات، مجوهرات بوبي تشيمانور العالمية، مجوهرات تشيمانور العالمية، عين للذهب والألماس.

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