جمارك أبوظبي تشارك في أسبوع جيتكس للتقنية بأحدث مشاريعها الابتكارية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحت شعار «صياغة مستقبل الجمارك الرقمية» في الدورة الـ 42 لأسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، إذ تركز الإدارة خلال مشاركتها ضمن منصة حكومة أبوظبي على أحدث مشاريعها الذكية والمبتكرة، التي تسهم في مواصلة مسيرة تميزها لتكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.

وتسلط جمارك أبوظبي هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الجمركي ويضمن أمن وحماية المجتمع وازدهاره الاقتصادي من خلال تسهيل التجارة المشروعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين عبر جميع منافذ الإمارة، وتشارك الإدارة بمشروع نظام التفتيش الذكي، ومشروع التدريب على الواقع الافتراضي، ومشروع تدريب الكاشف الأمني «رخصة التفتيش»، فضلاً عن إطلاقها أحدث مشاريعها الابتكارية وهو أداة التصنيف الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها إقليمياً.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «تشارك جمارك أبوظبي سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاعين الجمركي والتفتيش، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي وتسخير التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، انسجاماً مع جهودنا لتطوير كفاءة المنظومة الجمركية بما يعزز سعادة المتعاملين وتقديم خدمات نوعية ذات قيمة، ويساهم في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات والتوجهات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ببناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، والاستراتيجيات الوطنية من بينها «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».

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