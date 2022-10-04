بوزيفلكس تطرح أحدث أجهزة نقاط البيع في جيتكس جلوبال

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة «بوزيفلكس» التايوانية المتخصصة في بيع أنظمة نقاط البيع في معرض «جيتكس جلوبال» لعام 2022، أحد أكثر الفعاليات التجارية تأثيراً في العالم والمنظومة التكنولوجية الأكثر ابتكاراً التي تسعى إلى تحقيق الوعود بعالم أفضل بعد الجائحة.

ورسخت «بوزيفلكس» حضورها في وسط وشرق أوروبا وفي أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعد ثاني أكبر شركة في الإمارات العربية المتحدة بحصة من الشحنات تبلغ 21 في المائة في عام 2021.

وكشفت دراسة للسوق العالمية أجرتها شركة «آر بي آر» الرائدة في مجال معلومات الأسواق للخدمات المصرفية والتجزئة عن بداية انتعاش سوق نقاط البيع العالمية في عام 2021، حيث شهدت الشحنات العالمية ارتفاعاً بنسبة 18 في المائة في المتوسط، مدعومة بشكل خاص بطلبات متزايدة وتأخر في انتعاش الأجهزة في قطاع الضيافة خلال مرحلة تفشي فيروس كورونا وعمليات الإغلاق اللاحقة في عام 2020.

ويتوقع التقرير نمواً مستقراً ومستمراً لسوق نقاط البيع في الفترة ما بين عامي 2022 و2027، وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لنقاط البيع الإقليمية في العالم والصين هي المحرك الرئيسي لتوسيع هذا السوق.

وقال أوين تشين، الرئيس التنفيذي لشركة «بوزيفلكس تكنولوجي»: «إلى جانب تحسين تصميمات الأجهزة لمواكبة التكنولوجيا واتجاهات السوق، ستركز «بوزيفلكس» بشكل أكبر على سبل زيادة الميزات التي تضفي قيمة، على سبيل المثال، دمج وحدات الرؤية والذكاء الاصطناعي المتطورة في الكشك لتمكين المزيد من الميزات المذهلة وحياة مريحة أكثر».

ولتلبية متطلبات السوق الحالية والتطورات المستقبلية، ستقدم «بوزيفلكس» في معرض «جيتكس» لعام 2022 أفضل منتجاتها من أجهزة نقاط البيع المكتبية والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى حلول الأكشاك، ومنها منتجات نقاط البيع المكتبية الجديدة من سلسلة «زد تي» التي ستطلق للمرة الأولى في الحدث في دبي.

وتمتاز سلسلة «زد تي» الجديدة بتصميم على شكل صدفة يتيح الوصول بسهولة إلى المكونات الداخلية لصيانة مريحة وتصميم غير ملولب للمكونات الرئيسية، مما يسهل التبديل وبالتالي الإصلاح والاستبدال.

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