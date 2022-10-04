«سينتينل وان» تبحث «أهمية تحديث أمن الهوية» في جيتكس جلوبال

المصدر: دبي - البيان

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تخطط شركة منصات الأمن السيبراني سينتينل وان SentinelOne لاستعراض منصتها الذاتية الموسعة للكشف والاستجابة وحلول حماية الهوية وبيانات الدخول ضمن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022 – أكبر معرض تقني بالمنطقة. كما تتواصل الشركة مع أبرز مشغلي القنوات بالشرق الأوسط وأفريقيا ضمن تطلعاتها لمواصلة التوسع بالمنطقة في ظل ازدياد الإقبال على الحلول التقنية.

ويقدم تامر عودة، المدير الإقليمي للمبيعات لدى «سينتينل وان»، عرضاً حول «أهمية تحديث أمن الهوية» خلال اليوم الأول من الفعالية، وذلك ضمن جدول متكامل من المؤتمرات وورش العمل التي يقدمها معرض جيتكس جلوبال 2022.

وقال عودة: «تطور معرض جيتكس جلوبال بشكل متواصل ومبهر ليواكب التوسع المستمر في القطاع، مما مكنه من الحفاظ على مكانته الرائدة كأبرز معارض تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط. يسعدنا أن نشارك في الفعالية هذا العام، حيث نخطط لعرض حلول الأمن السيبراني Singularity XDR و Singularity for Identity التي تمنح المؤسسات إمكانات الحماية الذاتية الشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التطور المتسارع لمشهد التهديدات العالمي والأضرار المحتملة في حال التعرض لخرق أمني».

يذكر أن الإنفاق السنوي على التحول الرقمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا مرشح للنمو ليصل إلى 58 مليار دولار أمريكي فيما تتطلع الحكومات والمؤسسات بالمنطقة إلى تحقيق مزيد من الكفاءة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة والتحديات الجديدة من خلال التقنية. ورغم أنه بوسع التحول الرقمي إحداث تغيير ملموس دون شك، يتمثل التحدي في تحول الشركات والحكومات إلى أهداف محتملة للتهديدات والمهاجمين العالميين – الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى فعالية الأمن السيبراني.

ولا بد أن تكون حلول الأمن السيبراني قادرة على مراقبة كل جانب من جوانب المؤسسة وتوفير الحماية السريعة والفعالة في كل أنحائها، إلى جانب إتاحة الاستجابة المؤتمتة في منظومة الأمن المترابطة. وفي هذا السياق، صممت منصة Singularity XDR من «سينتينل وان» بهدف الاستجابة لتلك المتطلبات بشكل كامل بحيث يمكنها تعزيز وتدعيم وأتمتة الحماية لتمتد من النقاط النهائية إلى ما بعدها بفضل إمكانات الرؤية الموسعة وقدرات الحماية الفعالة والاستجابة السريعة.

وقد صممت حلول XDR بحيث تكون حلولاً مستقلة أفضل وأسرع، حيث تمثل نهجاً أفضل في التعامل مع الأمن السيبراني مقارنة بالمقاربات التقليدية. كما صممت منصة Singularity XDR بهدف تعزيز تجربة محللي الأمن وتمكين المستخدمين بالبيانات الأغنى وتدفقات العمل الأكثر ذكاءً والأدوات القوية التي تدعم كل خطوة في دورة حياة التهديد.

كما حقق الأمن السيبراني لحماية الهوية أهمية متزايدة على مدى السنوات منذ أن أصبحت البنية التحتية القائمة على الهوية إحدى الوظائف الرئيسية للتوسع في الأعمال. ومن هذا المنطلق، أصبحت تلك المنطقة هدفاً أساسياً لنقل الهجمات والتهديدات، إذ يلعب ضعف السجل النشط أو إساءة استخدامه دوراً مهماً في أبرز هجمات طلب الفدية التي شهدناها أخيراً وأكثرها ضرراً. ولهذا فمن المهم للغاية أن تتخذ المؤسسات نهجاً أكثر شمولية لتأمين طبقة الهوية لديها.

وهنا تبرز أهمية حلول Singularity for Identity، فهي مصممة لمنع فرص الهجمات عبر إغلاق الثغرات في السجل النشط Active Directory وفي Azure – وهي الثغرات التي تتعرض عادة للهجمات، إلى جانب منع تطور الهجمة من خلال العثور على الجهات المهاجمة وتضليلها لمنع سرقة معلومات الدخول، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الهجمات بالتحقق من المرئيات ومعلومات الاستقصاء الواردة من محاولات الهجوم لمنع تكرار الاختراق.

وأضاف عودة: «تتطلع «سينتينل وان» إلى التواصل مع الشركاء والعملاء الحاليين واستقطاب الشركاء الجدد خلال جيتكس جلوبال 2022، فنحن راغبون بتعزيز تواجدنا في هذه المنطقة التي تشهد تحولاً سريعاً ونود مواصلة عملنا مع الشركاء لحماية الشركات بالمنطقة من التهديدات الحالية والجديدة».

ويتواجد المسؤولون التنفيذيون وخبراء الأمن السيبراني من «سينتينل وان» في الجناح C55 بالقاعة 1 للقاء العملاء والشركاء طوال فترة إقامة معرض جيتكس جلوبال 2022.

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