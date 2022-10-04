حرة حمرية الشارقة تحصد 3 جوائز عالمية

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت المنطقة الحرة بالحمرية إنجازاً كبيراً بحصدها ثلاث جوائز عالمية مرموقة في حفل جوائز الدورة التاسعة لمجلة «إف دي آي» التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز» العريقة، وهي الجوائز التي تكرم المناطق الحرة العالمية المتميزة على أدائها وتميزها.

وفازت المنطقة الحرة بالحمرية بجائزة فئة التميز في مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى العالم، وحصدت جائزة ضمن فئة «أفضل منطقة حرة للعام» بالإضافة إلى فوزها بجائزة «أفضل المناطق الحرة المشهود لها بالتميز» على مستوى الشرق الأوسط، وهي جوائز تعتبر من أرقى وأعلى درجات التكريم للمناطق الحرة على مستوى العالم. وقد جرى حفل توزيع الجوائز افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضره العديد من ممثلي المناطق الحرة المشاركة بالجائزة حول العالم.

وشهدت دورة هذا العام من الجائزة مشاركة أكثر من 67 منطقة حرة حول العالم، أغلبها من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يرسخ قيمة الإنجاز الذي حققته المنطقة الحرة بالحمرية، ويتوج جهود المنطقة بالاستثمار ببيئة أعمال مبتكرة تلبي متطلبات واحتياجات عملائها بجودة وكفاءة عاليتين.

وقد قيمت الجائزة الأداء الرئيسي للمناطق الحرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بنمو عدد المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المساحات المستأجرة ضمن هذه المناطق بالإضافة إلى معايير الاستراتيجية ومؤشرات الأداء وتطوير البنية التحتية والترويج للمشاريع المراعية للبيئة والاستدامة والحوكمة. وقد اطلعت لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء ومختصين في مجالهم على المبادرات الرئيسية التي أطلقتها وطبقتها المناطق الحرة المشاركة بالجائزة.

ويبرز فوز المنطقة الحرة بالحمرية بهذه الجوائز الثلاث ليعكس تميز خدمات المنطقة، وريادة مبادراتها، حيث تعتبر وجهة رائدة ومتميزة لتأسيس الأعمال، وتوفر خدمات عالمية المستوى تسهل ممارسة الأعمال، خصوصاً وأنها من بين أكثر المناطق الحرة في الشرق الأوسط تميزاً وديناميكية، وتتمتع ببنية تحتية إلكترونية متطورة وتشريعات وحوافز استثنائية، تسهل على المستثمرين ممارسة أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم.

وأشار سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مثمناً دعم سموه الدائم وحرصه على تطوير المناطق الحرة لتواكب مسيرة إمارة الشارقة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

ولفت المزروعي إلى أن هذا التكريم جاء من مؤسسة عالمية عريقة متخصصة بعالم المال والأعمال والمناطق الحرة، ويظهر المستوى العالمي الذي وصلت إليه المنطقة الحرة بالحمرية، والسمعة الدولية التي راكمتها على مدى السنوات الماضية، مؤكداً أن الالتزام تجاه المستثمرين والحرص الدائم على الابتكار والتميز في خدمتهم، يشكل ركيزة جهود المنطقة للارتقاء بخدماتها ومبادراتها الأساسية.

وأضاف مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية قائلاً: «تميزنا رغم التحديات العالمية العديدة، واستقطبنا المزيد من المستثمرين، وطورنا خدماتنا وبنيتنا التحتية المتكاملة، وحرصنا على أن تكون الشارقة دوماً ومناطقها الحرة وجهة العالم المفضلة، ومركز الأعمال الأكثر تميزاً في العالم. هذا التكريم وسام على صدورنا، وحريصون على الاستمرار في هذا النهج وتقديم أفضل الخدمات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم. وتتميز المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بمزايا تنافسية عدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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