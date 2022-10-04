437.37 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية يوليو

المصدر: وام

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ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنسبة 8.2% إلى 437.37 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 404.16 مليار درهم في يوليو 2021.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 4.6 % لتبلغ 252.67 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 241.46 مليار درهم في يوليو 2021.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 9.35% لتبلغ 133.35 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنحو 121.95 مليار درهم في يوليو 2021.

وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى على أساس سنوي بنحو 26% لتصل إلى 51.35 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 40.75 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة تعادل 10.6 مليار درهم.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 114.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4.8% مقارنة بنحو 109.6 مليار درهم في يوليو 2021.

وتوزع النقد المصدر بواقع 16.4مليار درهم للنقد بالبنوك و98.5 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في يوليو الماضي.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع النقدية إلى 622.1 مليار درهم في يوليو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.1% مقارنة بنحو 560 مليار درهم في يوليو 2021.

وارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 7.55% لتصل إلى 469.9 مليار درهم في يوليو الماضي مقارنة بنحو 436.9 مليار درهم في يوليو 2021.

وتوزعت بواقع 144.8 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و144.5 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و114.9 مليار درهم النقد المصدر و65.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.

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