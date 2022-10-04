منهجية جديدة لمؤشرات «سوق دبي» و39 ألف حساب جديد

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق دبي المالي، أمس، عزمه اعتماد منهجية جديدة لمؤشراته خلال الربع الأخير 2022، على أن تتولى شركة «إس آند بي داو جونز انديسيز»، مهمة «وكيل احتساب المؤشر».

وستتضمن المنهجية الجديدة مختلف مؤشرات السوق، بما في ذلك: المؤشر العام لسوق دبي المالي، ومؤشر الشريعة، والمؤشرات القطاعية، ما سيوفر للمُتعاملين مؤشرات عالمية المستوى، يسهُل تداولها والاستثمار وفقاً لها. ويعكس هذا التطور الجوهري، التزام سوق دبي المالي الراسخ بتلبية الطلب المتزايد من كافة فئات المستثمرين، إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماته، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 39 ألفاً و245 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين. إلى ذلك قفز عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي 397.5% أول 9 أشهر مقارنة مع 7887 حساباً جديداً في نفس الفترة من 2021.

وأضافت الشركات 16210 حسابات جديدة في سبتمبر و2484 حساباً جديداً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو و2850 حساباً في يونيو و2468 حساباً في مايو و4258 حساباً في أبريل و4401 حساب في مارس و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.

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