«داهوا للتكنولوجيا» تشارك بحلول الأمن المبتكرة

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة داهوا للتكنولوجيا Dahua Technology، المزود العالمي لحلول وخدمات المراقبة الأمنية الشاملة وإنترنت الأشياء الذكية، عن مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2022، وتستعرض الشركة مجموعتها الكاملة من الحلول الأمنية، وتسلّط الضوء على أحدث شاشات العرض المتطورة بتقنيات LED.

وبالإضافة إلى الحلول الأمنية الذكية عبر أنظمة الكاميرات التلفزيونية المغلقة، تعمل داهوا للتكنولوجيا على تصنيع شاشات LED و LCD بالتعاون مع شركة رينبو إل إي دي بدولة الإمارات، الأمر الذي يساعدها في تعزيز عروضها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات.

وقال برانت شين، المدير العام لدى داهوا للتكنولوجيا في الإمارات وعُمان واليمن: «يعدّ جيتكس جلوبال منصة هامة لأعمال داهوا للتكنولوجيا، حيث يمكننا من عرض مجموعتنا الكاملة من الحلول الشاملة والموثوقة، والتواصل مع نخبة من أبرز المسؤولين والمبتكرين في كبرى شركات القطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤكد مشاركتنا في جيتكس التزامنا المستمر تجاه المنطقة فيما يتيح لنا فرصة عقد الشراكات الاستراتيجية التي تعزز تواجد داهوا في الأسواق الأكثر أهمية لأعمالنا». من الجدير بالذكر أن حلول شاشات العرض الجديدة بتقنية LED من داهوا ستكون أبرز معروضات جناح الشركة، وهي مكونة من شاشات LED من ثلاثة جوانب ويتحكم بها نظام خاص ليعيش الزوار تجربة تغمرهم بشعور واقعي بفضل أحدث التقنيات المتطورة من الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز