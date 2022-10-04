ابتكارات مؤسسة الموانئ والجمارك في المعرض

المصدر: (دبي- البيان)

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تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في فعاليات الدورة الـ 42 لأسبوع جيتكس للتقنية.

وتسلط المؤسسة ضمن منصتها المشاركة في معرض هذا العام الضوء على أحدث تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار ومنصات الخدمات الذكية والبنية السحابية الرقمية وغيرها بما يسهم في تعزيز تنافسية المؤسسة ويحقق رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشاريع مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:«تحرص الجهات التابعة للمؤسسة خلال فعاليات المعرض المتنوعة لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجالات التحول الرقمي و التكنولوجيا المتقدمة انسجاماً مع جهودها لتعزيز سعادة كافة المعنيين».

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