شركات إيرلندا الشمالية تستعرض إمكاناتها التقنية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية لإيرلندا الشمالية «Invest NI» عن مشاركة عدد من شركات التكنولوجيا في إيرلندا الشمالية في معرض جيتكس. وتعكس هذه المشاركة حيوية قطاع التكنولوجيا المتنامي في إيرلندا الشمالية والذي حقق قصص نجاح عالمية في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتحليلات البيانات. ويستقطب قطاع التكنولوجيا في إيرلندا الشمالية اليوم أكثر من 1,200 شركة، ولا تزال إيرلندا الشمالية تحتفظ بمكانتها وجهة دولية رئيسة للاستثمار ولا سيما بالنسبة لشركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة.

وقال سكوت حنا، مدير تطوير الأعمال الأول في Invest NI: يسرنا المشاركة مجدداً في معرض جيتكس من خلال مجموعة من أفضل شركات التكنولوجيا في إيرلندا الشمالية والتي تضم عدداً من مصدري الخدمات الرئيسين إلى المنطقة، بالإضافة إلى شركات جديدة في السوق. ويتزامن المعرض هذا العام مع التطورات البارزة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا الجديد، ولا سيما تكنولوجيا 5G والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في تسريع التحول الرقمي في قطاعات عديدة في المنطقة. ويعد معرض جيتكس إحدى أهم الفعاليات العالمية الذي يسلط الضوء على مستوى الابتكار التكنولوجي في الإمارات وفي المنطقة على حد سواء.

وتتمتع إيرلندا الشمالية بسمعة دولية مرموقة بفضل خبرتها الرائدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والمدن الذكية والأمن السيبراني.

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