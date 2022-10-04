مجتمع التكنولوجيا العالمي يترقب جيتكس 42

المصدر: دبي - البيان

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مع اقتراب موعد النسخة الثانية والأربعين من جيتكس جلوبال 2022، في الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر الجاري، يتهيأ مجتمع التكنولوجيا والرقمنة في مختلف دول العالم سواء كان حكومات أو قطاعاً خاصاً أو أفراداً لاستكشاف جديد دبي في طرح الحلول الرقمية المبتكرة التي ستعرضها عبر المنصة الموحدة الكبرى لحكومة دبي التي تنظمها هيئة دبي الرقمية، والتي تجمع (40 جهة) تضم 33 جهة حكومية من دبي إلى جانب 7 جهات رائدة في الرقمنة من القطاع الخاص.

وقد استكملت دبي الرقمية وشركاؤها الاستعدادات، ووضعت اللمسات الأخيرة لمنصات الجهات المشاركة لتكون في استقبال أكثر من 100 ألف زائر من المتوقع أن يتوافدوا على جيتكس 2022. ومما يميز الحدث في هذا العام حضور أكثر من 800 شركة ناشئة و1000 متحدث، سيحلّون ضيوفاً على المدينة التي أصبحت بمرور الزمن ملتقى لأصحاب الطموح والآمال، الباحثين عن التنمية الرقمية لخدمة الإنسان في كل مكان.

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية: «إن جيتكس هذا العام يختلف عن سواه، فهذه تمثل أول نسخة من المعرض تقام في مرحلة الخمسين الثانية من عمر دولة الإمارات. ومن خلال منصة حكومة دبي لهذا العام سوف نطل على مستقبل التقنيات والحياة الرقمية، لنجدد عزمنا على أن تكون دبي، كما كانت دائماً، في طليعة ركب التحول الرقمي، وأن تظل دوماً المدينة النموذج والمثال في سهولة وتكامل الخدمات لتحقيق السعادة والرفاهية استناداً إلى رؤية قيادتها واعتماداً على كفاءات أبنائها وقدرتهم على تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات لمصلحة مواطنيها والمقيمين على أرضها. في هذا العام ستكون منصة حكومة دبي عنواناً لإسهام دبي في رسم التوجهات العالمية في مجال صنع المستقبل والتحول الرقمي الشامل للمدن، وملتقى مهماً للتواصل والتفاعل المثمر بين صُناع ورواد قطاع التكنولوجيا الراغبين في الاطلاع على تجربة دبي، ومناقشة أفكارهم وتجاربهم في هذا الإطار».

تشمل الجهات المشاركة تحت مظلة المنصة الموحدة لحكومة دبي في المعرض، إلى جانب دبي الرقمية بمؤسساتها الأربع (مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، ومؤسسة بيانات دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية)، و39 جهة حكومية وخاصة تتضمن كلاً من: دائرة الأراضي والأملاك، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وورشة حكومة دبي، إلى جانب جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومؤسسة دبي للإعلام، ومحاكم دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى النيابة العامة - دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة السياحة والاقتصاد، وغرفة دبي.

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