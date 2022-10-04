«دبي للسلع» أفضل منطقة حرة في العالم للعام الثامن

المصدر: دبي - البيان

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حصل مركز دبي للسلع المتعددة، على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2022» من مجلة «إف دي آي»، التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز» وذلك للعام الثامن على التوالي. ويتم تحديد الفائز بهذه الجائزة المرموقة، وهي أرقى تكريم وتقدير يمكن أن تحصل عليه أي منطقة حرة، على يد فريق تحكيم الجوائز الذي يضم طاقم التحرير المتخصص في صحيفة «فاينانشال تايمز» ولجنة من الحكام المستقلين وفقاً لمجموعة من المعايير المتعددة وبناءً على تقييمات بيئة الأعمال في المناطق الحرة.

وتستند منهجية التقييم على جملة من المقاييس التي تظهر النمو الأساسي في المنطقة الحرة، من حيث الزيادة في أعداد الأعضاء المسجلين من الشركات الكبرى والصغرى، وكفاءة المنطقة الحرة في توفير بيئة داعمة للأعمال وغير ذلك من المبادرات المرتبطة التي تدعم نموها، بالإضافة إلى التسويق والأعمال وتطوير البنية التحتية والاستجابة لجائحة (كوفيد19) وتعزيز مبادئ الاستدامة. ونظراً لما يقدمه مركز دبي للسلع المتعددة، فقد فاز المركز بالجوائز التالية أيضاً:

● أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – عالمياً .

● أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – الشرق الأوسط.

● أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام.

● أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة – الشرق الأوسط.

● جائزة التميز العالمي في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

● جائز التميز العالمي في تطوير البنية التحتية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يتبنّى مركز دبي للسلع المتعددة منذ تأسيسه في عام 2002 هدفين أساسيين، أولهما تطوير بوابة تجارية عالمية، وثانيهما تعزيز سهولة ممارسة الأعمال أمام الشركات المُسجّلة. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية البسيطة والواضحة المعالم نتائج مذهلة دعمت مسيرة نمونا الاستثنائية، ولعل هذا ما عزز جاذبية منطقتنا الحرة لتضم اليوم أكثر من 21 ألف شركة عالمية من مختلف القطاعات والأحجام. وبينما نمضي قدماً نحو تسريع وتيرة نمونا وإحراز مستويات أداء استثنائية عبر كل قطاعات أعمالنا، فإنني أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلة «إف دي آي» الصادرة عن صحيفة «فاينانشال تايمز»، التي كرّمت مرة أخرى إنجازاتنا وأبرزت نجاحاتنا المحققة على خارطة التجارة والأعمال الدولية».

أفضل أداء

وحقق المركز خلال 2021 أفضل أداء في تاريخه، إثر تسجيل رقم قياسي باستقطاب 2,485 شركة جديدة من أسواق مختلفة مثل الصين والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وواصل هذه المسيرة الرائعة العام الجاري بعدما جذب 1,469 شركة جديدة خلال النصف الأول، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات الأعضاء المسجلة حالياً حاجز الـ 21,000 شركة.

كما تم تقدير المركز لما قام به من تحسينات وتطويرات في منطقة الأعمال، أبراج بحيرات جميرا، وتضمن ذلك مشروعاً مستداماً تمثل في استبدال مظلات مواقف السيارات بألواح طاقة شمسية، مما سيترتب عليه تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 7,612 ميجاواط في الساعة سنوياً. كما أطلق المركز مجموعة واسعة من المرافق الرياضية واللياقة البدنية، وأجرى سلسلة من التحسينات بالمساحات الخضراء والواجهات في كل أنحاء منطقة الأعمال، التي تضم 87 برجاً ويعمل فيها حالياً ما يزيد على 60 ألف شخص.

كما تم إحراز تقدم كبير في أعمال بناء مشروع منطقة أبتاون دبي، حيث اقتربت أعمال البناء من الانتهاء في أبتاون تاور، البرج الأطول في المنطقة. وتم تأجير المساحة المكتبية في أبتاون تاور بنسبة 100% قبل الانتهاء من أعمال بناء هذا البرج المؤلف من 22 طابقاً.

دور محوري

وواصل المركز دوره المحوري في ترسيخ مكانة دبي كبوابة بارز لتجارة السلع الدولية. ففي بداية العام، استضاف المركز صناعة الماس العالمية خلال مؤتمر دبي للماس، حيث أعلن خلاله أحمد بن سليم أن الإمارات باتت أكبر مركز عالمي لتجارة الماس الخام، كما أعلن المركز أن إجمالي حجم تجارة الماس المصقول والخام في الإمارات بلغ 19.8 مليار دولار خلال النصف الأول 2022، مما يُمثل زيادة سنوية بنسبة 25%. كما شهد قطاع الماس المصقول في الإمارات نمواً بنسبة 52.5% خلال النصف الأول 2021، مما يؤكد مكانة دبي البارزة وأنها ماضية قدماً وبخطوات متسارعة كي تكون أكبر مركز عالمي لتجارة وتداول الماس الخام والمصقول معاً. وبلغت قيمة تعاملات منصة ترايد فلو، وهي سجل إلكتروني للسلع تابعة للمركز 746 مليار درهم في النصف الأول 2022، وهو أعلى حجم تداول للمنصة على الإطلاق في فترة ستة أشهر. كما سجل مركز الشاي ومركز القهوة نمواً قوياً بإنتاج 30,539 طناً مترياً من الشاي والقهوة خلال النصف الأول 2022.

تقنيات الكريبتو

شهد مركز كريبتو، الذي يوفر بيئة متكاملة لتطوير وتشغيل تقنيات البلوك تشين وغيرها من تقنيات الكريبتو الأخرى، اهتماماً كبيراً عقب إطلاقه في منتصف 2021. واستمر هذا النمو خلال 2022، حيث إن %14 من الشركات الجديدة خلال النصف الأول تعمل في قطاع الكريبتو. ويحتضن مركز كريبتو 450 شركة ناشطة في مجال الكريبتو، مما يجعله أكبر منصة في هذا القطاع بالمنطقة.

ويرحب المركز بكل الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال الكريبتو، بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصات مدعومة بتقنية البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال وبيئات الميتافيرس ووصولاً إلى الشركات التي تتداول في أصول التشفير.

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