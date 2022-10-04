«سفين» توقع اتفاقية نقل وتخزين زيت الوقود مع «أمان بغداد»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت مجموعة سفين التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مع شركة «أمان بغداد» العراقية، لدعم مشروع جديد لنقل وتخزين زيت الوقود من محطات خور الزبير وأم قصر في العراق. والمشروع خطوة لافتة ضمن جهود مجموعة سفين الرامية لتوسيع نطاق أعمالها من الخدمات المتخصصة التي تقدمها إلى قطاع النفط والغاز، ويأتي في سياق استراتيجية التوسع التي تنتهجها في السوق العراقي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة سفين فيدرز التابعة لمجموعة سفين بإدارة كامل المشروع، حيث ستوفر ثلاث ناقلات نفط خام ضخمة، وناقلة رابعة متوسطة المدى لأغراض تنفيذ الاتفاقية. وستعمل سفين فيدرز مع شركة «أمان بغداد» على نقل زيت الوقود من المحطات الموجودة في كل من خور الزبير وميناء أم قصر جنوبي العراق إلى المياه الإقليمية العراقية باستخدام ناقلة متوسطة المدى، ليتم بعد ذلك نقلها إلى الناقلات الضخمة التي سيتم استخدامها كخزانات عائمة للوقود وهي تتمتع بطاقة استيعابية شهرية للنقل تصل إلى 750,000 طن من مادة زيت الوقود.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي: تواصل مجموعة سفين بذل الجهود، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها بصفتها مزوداً للخدمات البحرية الرئيسية إلى جميع الشركات حول العالم، كما تؤكد هذه الاتفاقية قدرتنا الكبيرة على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات في مجال النفط والغاز وتمثل خطوة مهمة لتعزيز حضورنا في السوق العراقية.

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