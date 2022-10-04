1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي- البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 385 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 223.77 مليون درهم، و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 817.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74 مليون درهم، في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، بمنطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 26 مليوناً.

وجاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 107 ملايين.

وسجلت الرهونات 270.56 مليون درهم، منها 20 رهن أراضٍ بقيمة 93.7 مليون درهم، و75 رهن فلل وشقق بقيمة 176.86 مليون درهم، أهمها بمنطقة القصيص الثانية بقيمة 50 مليون درهم، ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 40 مليوناً. وتم تسجيل 105 هبات بقيمة 103.18 ملايين درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 58 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بـ 9 ملايين.

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