منتدى الشارقة للاستثمار 8 فبراير

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» تنظيم النسخة السادسة من فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار يومي 8 و9 فبراير 2023 في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ويرفع المنتدى هذا العام شعار «إعادة تعريف الاقتصادات.. نحو مستقبل اقتصادي أفضل»، مؤكداً أهمية تغيير المفاهيم السائدة في عالم الأعمال لتغدو أكثر إنتاجية وأكثر اندماجاً مع توجهات المستقبل القائمة على الاستدامة والاهتمام بالعنصر البشري، خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة، مع التركيز على القطاعات الأكثر حيوية مثل الزراعة والصحة والتعليم، وأهمية دمجها بأحدث التقنيات بما يكفل نقلها إلى مستويات أفضل والارتقاء بمخرجاتها.

وقال محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر: «على مدار 5 أعوام، استطاع المنتدى أن يسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية بعالم الاستثمار والأعمال، وأن يعيد تصور الأحداث والمتغيرات العالمية من منظور شامل وعبر أبعاد متكاملة، بمشاركة مجموعة من أفضل الخبراء وكبار المستثمرين بالمنطقة والعالم. ويركز المنتدى هذا العام على مفهوم (إعادة تعريف الاقتصادات)، وما يحمله من إيجابيات للتنمية بمختلف المجتمعات».

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