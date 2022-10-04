«دبي للذهب والسلع» تطلق عقوداً آجلة وفورية للذهب المادي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع إطلاق عقود آجلة وفورية جديدة للذهب المادي. ويوفر إطلاق المنتجين الجديدين للمتداولين والمؤسسات المالية المشاركة القدرة على استخدام الذهب المادي كضمان للوصول إلى مصادر إقراض قصيرة الأجل معقولة التكلفة مدعومة بالضمانة التي توفرها دار المقاصة التابعة للبورصة بصفتها طرفاً مركزياً ثالثاً. ويمكن استخدام هذين المنتجين على نطاق واسع للتحوط في أسواق الذهب. هذا وتم تصميم هذين العقدين بحيث يمكن استخدامهما معاً من قبل المتداولين مثل اتفاقية إعادة شراء للحصول على سيولة قصيرة الأجل من البنوك، من خلال عقد الذهب المادي الفوري، بينما يتم تداول العقود الآجلة للذهب المادي في الوقت نفسه ليحصل المتداول على ذهبه، ويحصل البنك على أمواله.

وأعلنت البورصة تنفيذ أول صفقة في إطار هذين العقدين الجديدين بين مؤسستين من أعضاء البورصة، هما شركة بالوما بريشيوس دي إم سي سي مع أحد أهم البنوك في الإمارات. وسيتم تسليم سبائك الذهب المادي التي يتم تداولها من خلال هذه العقود عبر «الإمارات جولد» التي تعد جزءاً من معيار «الإمارات للتسليم الجيد».

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