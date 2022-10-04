البنك التجاري السويسري يختار دبي مقراً إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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كشف البنك التجاري السويسري الدولي «بي آر إي دي»، عن اختياره مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ليكون مقراً إقليمياً له في المنطقة.

وحاز البنك الموافقات والتراخيص المعتمدة من سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي. وسيتسنى للبنك السويسري الذي يتخذ من جنيف مقراً له، الاستفادة من إمكانات مركز دبي المالي العالمي لإطلاق العنان لخبراته المتخصصة في تمويل السلع الأساسية عبر أسواق منطقة الخليج الديناميكية، مع التركيز على السوق المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان البنك الذي تأسس عام 1991 حاز التراخيص المصرفية الكاملة في 2015، ليصبح بذلك مؤسسة مصرفية فرعية تابعة لبنك «بي آر إي دي»، باريس، وهو مصرف تجاري فرنسي رائد وعضو مساهم في مجموعة «بي بي سي إي»، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا ورابع أكبر مجموعة في أوروبا من حيث حجم الأسهم.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تمتلك دبي ودولة الإمارات إرثاً تجارياً راسخاً، لا سيما وأن التجارة لا تزال تلعب دوراً بالغ الأهمية في اقتصادنا. ويُسعدنا أن يتم اختيار مركز دبي المالي العالمي ليحتضن المقر الإقليمي للبنك التجاري السويسري الدولي. ونتطلع قدماً نحو الإضافة النوعية التي ستوفرها خبرات البنك الواسعة وتشكيلة حلوله المالية في مجال تداول السلع الأساسية.

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