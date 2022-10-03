دبي مركز انطلاق «أيديال ستاندرد» للتوسع عالمياً

المصدر: دبي- البيان

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أكد أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة أيديال ستاندرد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة أيديال ستاندرد، والتي تتخذ من دبي مركزاً إقليمياً لها، على أن الشركة تنطلق من دبي للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل على توسعة نطاق أعمالها، بهدف تلبية طلبات الأسواق المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الشركة تقوم أيضاً بإثراء مواردها البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برفدها بأمهر المبتكرين، حيث تواصل رحلتها في الجمع بين التصميم والأداء معاً، من أجل التوصل إلى منتجات وحلول أفضل، لتلبية احتياجات المصممين والعملاء، إلى جانب الالتزام التام بمتطلبات الاستدامة.

وقال حافظ إن الشركة حرصت على دعم مراكزها بفرق العمل الماهرة والمدربة، لتقديم التوصيات والاستشارات في مجالات تخطيط وتصميم الحمامات لكافة شرائح عملائها، بدءاً من المشاريع الهائلة والشركات والوحدات السكنية بكافة أنواعها.

منافسة

وقال حافظ إن أهم ما يميز أيديال ستاندرد عن منافسيها، هو رسالتها، لا سيما أننا على مدى أكثر من مئة عام، قمنا بابتكارات وتصميمات لتحقيق أهداف محددة، ألا وهي جعل حياة عملائنا أفضل. وعندما ننظر إلى مسيرتنا، نرى تاريخاً نفخر به، لأنه حافل بالابتكارات الرائدة، التي أسهمت في تشكيل معالم صناعتنا. وقمنا أيضاً ببناء شراكات قوية مع كبار المصممين على امتداد العصور، ما دعمنا في الارتقاء بعلامة أيديال ستاندرد، لتكون أيقونة بارزة في ثقافة التصميمات. لقد كانت آخر شراكاتنا مع استوديو التصميم الإيطالي الشهير «بالومبا سيرافيني أسوسياتي» Palomba Serafini Associati، في عام 2019، إيذاناً بدخولنا عصراً جديداً من الابتكارات والتصميمات التي تلبي احتياجات جميع عملائنا، ومتطلبات الحياة العصرية.

ونحن نحرص دائماً على اختراق الأسواق العالمية، وتحقيق التميز، كما نحتل الصدارة في العديد من الأسواق، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وحول العالم أيضاً. وتغطي أعمالنا كافة المجالات، بدءاً من التصميم والتصنيع، وحتى توفير الابتكارات الخاصة للحمامات الموجودة في المباني السكنية والتجارية والمؤسسية. وذلك من خلال العديد من مصانع الشركة حول العالم، حيث يوجد ستة من أهم مصانع الشركة في مصر.

وتسهم أيديال ستاندرد أيضاً في حجم الصادرات الوطنية المصرية، حيث يتم تصدير إنتاج الشركة في مصر إلى الأسواق الأوروبية. وتقوم الشركة أيضاً بالتوريد إلى السوق المحلي، الذي يشهد حالياً توسعات هائلة، بفضل المشروعات الإنشائية للمدن الكبرى الجديدة، التي يتم بناؤها في مصر.

وعلاوة على كل ما ذكر، يزداد نطاق أعمالنا سنوياً، لدعم مجموعة منتجاتنا التي تحتوي على التصميمات الكلاسيكية والمعاصرة والحديثة، بدون التنازل عن القيم الأساسية للشركة، المتعلقة بالاستدامة وسلامة المجتمع، مع ضمان الجودة والتصميم، والحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة.

ابتكارات

وحول ابتكارات أيديال ستاندرد الجديدة، قال حافظ: توجد حالياً ثلاث ركائز رئيسة، تستند إليها صناعة الحمامات، وهي: الاستدامة والتكنولوجيا والتصميم الجيد، علماً بأننا نأتي في المقدمة في كافة هذه الركائز الثلاث.

وعندما يتعلق الأمر بالاستدامة، فإن تكنولوجيا «فيرما فلو» FirmaFlow، تعد مثالاً واضحاً على تقنياتنا الرائدة، بعد أن أثبتت جدارتها في الأسواق، وذلك لاعتمادها على الهندسة المبتكرة، وما توفره من قوة ومتانة على مستويات غير اعتيادية، لتوفر للمستخدمين سبل الراحة، بالإضافة إلى منتج طويل الأمد. وفي عام 1969، اعتمدنا على هذه التقنية، ليكون الابتكار ذاته عاملاً رئيساً في إعادة تعريف الطريقة التي يستخدم بها العملاء خلاطات حماماتهم.

تطوير التصنيع

وقال حافظ: يلعب البحث والتطوير دوراً حاسماً في أسواقنا. ومن هنا، نحرص على تطبيق استراتيجية للبحث والتطوير، تتمحور حول التصميم والأداء، حيث يتولى روبرتو بالومبا، قيادة جهود التصميم المبني على الأداء المكتسب من الخبرة الواسعة لأيديال ستاندرد. ويعتمد التعاون مع بالومبا على تراث التصميم القوي للشركة، إلى جانب العمل مع عدد من أهم المصممين وأشهرهم عالمياً، وذلك بهدف تقديم تعريف جديد للتصميم، يواكب الحياة العصرية. إن هذا التعاون الجديد، يتماشى تماماً مع التاريخ الطويل والناجح للابتكار المتميز، الذي تفخر به أيديال ستاندرد طوال مسيرتها الحافلة بالنجاحات. ونفخر حالياً بهذه الرحلة الخاصة والمتميزة، التي تجمع بين التقنيات المتطورة والتصاميم الرائدة.

وإضافة إلى ذلك، نرى أن الريادة التكنولوجية، تعدّ ركيزة أساسية بالنسبة إلينا، كعلامة تجارية على صعيد الإنتاج، لا سيما وأن منصات التصنيع في شركتنا، تعتمد على أحدث التقنيات التي تعزز تنافسيتنا في مختلف الأسواق.

فرص وتحديات

وحول الفرص والتحديات التي تواجهها أيديال ستاندرد في المنطقة، قال حافظ: نحن ننظر إلى التحديات التي نواجهها، كفرص للنمو والتطوير. وانطلاقاً من هذا المبدأ، نحن نعتقد أن إحدى الفرص الهامة لنا ولمجتمعنا، تتمثل في أن نكون مؤسسة صديقة للبيئة في كل ما نقوم به من أنشطة وأعمال. ونحن نعلم جيداً أن التصرف بمسؤولية، يعد بحق عاملاً أساسياً لنجاح أعمالنا على المدى الطويل، ولن يكون نفعه مقتصراً على شركائنا وعملائنا وموظفينا، بل يعود أيضاً على المجتمعات الأوسع، التي نمارس فيها أعمالنا. ولهذا السبب، فإننا نؤكد على التزامنا التام في جميع مصانعنا، بالعمل الجاد نحو الوصول إلى مستوى الحياد الكربوني، واستخدام مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير، وتقديم منتجات مبتكرة، تشجع على العيش المستدام.

ومن جهة أخرى، نحن نعمل أيضاً على تعزيز مجموعة منتجاتنا الموفرة لاستهلاك المياه، ونقدم منظمات تدفق المياه القابلة للتغيير، والمجهزة مسبقاً، كمعيار ثابت في جميع خلاطات الأحواض التي نصنعها. كما نعتمد على تقنية «أكوا بليد» AquaBlade، الحاصلة على براءة الاختراع في صناعة كراسي الحمامات.

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