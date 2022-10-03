«الإمارات دبي الوطني» يطلق حملة «رمستنا وحدة» المخصصة للمواطنين

المصدر: دبي- البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، حملة تهدف إلى إشراك العملاء الإماراتيين، والتواصل معهم لإعلامهم بالعروض المتنوعة التي خصصها البنك لهم، تحت شعار «رمستنا وحدة».

ويستند العرض المخصص إلى رؤية البنك في احتياجات العملاء الإماراتيين، سواء المصرفية أو تلك المتعلقة بأسلوب حياتهم، ويهدف إلى تمكين العائلات الإماراتية من الاستفادة من علاقة مصرفية موحدة مع البنك، وعروضه المخصصة. ويلتزم البنك التزاماً راسخاً تجاه المجتمع المحلي، وذلك بتوفير معدلات فائدة وأسعار تفضيلية، ضمن مجموعة واسعة من عروضه للعملاء الإماراتيين، تشمل الحسابات والبطاقات والقروض والمنتجات الاستثمارية.

ويمكن لأفراد الأسرة فتح حسابات توفير عائلية، وتجميع أرصدة حساباتهم الفردية للاستفادة من معدلات فائدة أعلى، دون الحاجة إلى تحويل رواتبهم، أو الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد. وسيستمر مالكو الحسابات في إدارة حساباتهم المصرفية الفردية كالمعتاد، حيث سيتلقون كشوف حسابات شهرية منفصلة، مع تمتعهم بالمزايا التي تُمنح للأسرة.

وسيحصل العملاء الإماراتيون على مزايا إضافية، منها أسعار تنافسية على الودائع الثابتة، وحسابات مجانية لتحويل الراتب دون حد أدنى للرصيد، والخدمات المصرفية اليومية دون حد أدنى للرصيد، أو متطلبات حد أدنى للراتب، وبطاقة «غلوبال كاش» لإدارة نفقات السفر دون أي تكلفة. كما يمكن فتح حساب «إرلي سيفر» للأطفال، ليبدأوا الادخار والتخطيط لمستقبلهم في سن مبكّرة.

إماراتي فيزا سيغنتشر

وهناك أيضاً بطاقة الخصم إماراتي فيزا سيغنتشر، وهي بطاقة حصرية لمواطني الدولة، وجرى تصميمها بالتعاون مع فيزا، مع عروض مخصصة لأسلوب الحياة العصري، ومصممة لتلبية تطلعات وتفضيلات العملاء الإماراتيين.

وهذه البطاقة معفاة من الرسوم السنوية، وتقدم لحاملها مجموعة كبيرة من المزايا الخاصة داخل الإمارات وحول العالم، كحصول حامل هذه البطاقة على الامتيازات الحصرية في مجموعة الفنادق الفاخرة، التي تتعامل مع شركة فيزا، وتشمل أشهر وأرقى الفنادق في العالم، إذ تتيح لحاملي البطاقة ترقيات تلقائية على حجوزاتهم للغرف الفندقية، ووجبة فطور مجانية، وأن يتلقى معاملة كبار الشخصيات، ويحظى بخدمة الاستقبال (الكونسييرج) العالمية، التي تقدمها شركة فيزا، كما يمكنه الدخول مجاناً إلى أكثر من 1000 ردهة مطار حول العالم، باستخدام برنامج «لاونج كيي».

ويمكن لحاملي البطاقة، الاستفادة من ميزات أخرى، مثل الحماية المجانية عند الشراء، والتأمين ضد متاعب السفر، والمساعدة الطبية حول العالم. علاوة على ذلك، يستطيع العملاء من مواطني الدولة، الحصول على العروض المعدة حصرياً لهم، وعلى مزايا راقية، مثل امتيازات خاصة بلعبة الغولف، ونوادي السبا، وباقات منشآت التجميل والعناية بالصحة، وعروض فاخرة في المطاعم، وذلك في أكثر من 3000 من المرافق والمنافذ المنتشرة في أنحاء الإمارات.

سحوبات وعروض

وخصص البنك سحباً لربح سيارات فارهة وساعات ثمينة. ويستطيع العملاء الإماراتيون، أن يستفيدوا من جوائز قيّمة، مثل أميال السفر الإضافية والنقاط، وعضوية النخبة المجانية، وغيرها الكثير عند تسجيل طلباتهم للحصول على البطاقات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الحصول على أسعار ومزايا حصرية على القروض.

وقال مروان هادي نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، معلّقاً على التزام البنك بتوفير الاحتياجات المالية لمواطني الإمارات: صمّمنا عرضنا هذا للإماراتيين، بالاستناد إلى عقود طويلة من خبرتنا المتمرسة، ونظرتنا المتمعنة لعاداتهم المالية، وتلك المرتبطة بأسلوب حياتهم. وتستخدم حملتنا الجديدة لغة تلقى صدى عند مواطني الدولة، وتعكس عروضنا التزامنا بتقديم حلول متميزة ومبتكرة للإماراتيين، تمكنهم من تحقيق طموحاتهم، وتوفير منصة مصرفية تلبي احتياجاتهم.

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