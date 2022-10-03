جائزة «التميز والإبداع الهندسي» تغلق باب طلبات الترشح 14 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية المهندسين في الإمارات عن استمرار تلقي طلبات الترشح لجائزة التميز والإبداع الهندسي في دورتها الأولى، والذي بدأ في 16 مايو الفائت، حتى يوم 14 أكتوبر الجاري. وتتلقى الجائزة طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لها https://ecea.ae.

يذكر أن جائزة التميز والإبداع الهندسي تم إطلاقها في شهر مارس هذا العام. وهي تهدف إلى إذكاء روح التنافس والإبداع والريادة والتميز في مختلف مجالات العمل الهندسي لمواكبة عجلة النمو العالمية المستمرة ونشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع في كافة المشاريع الهندسية وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني وتحفيز الكفاءات الوطنية للتطور والإبداع والريادة.

وقد أشار منظمو الجائزة إلى تلقي مجموعة واسعة من طلبات الترشح لمختلف فئات الجائزة من مؤسسات وأفراد، حيث تشمل الترشحات مشاركات من المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب مشاركات واسعة من الأفراد ومن طلاب الجامعات في الدولة.

وفي تعليقه على المشاركات، قال المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين في الإمارات: «يسرنا حجم التجاوب الذي حصدته الجائزة في دورتها الأولى، ما يعكس نضج القطاع الهندسي في دولة الإمارات. وتأتي جائزة التميز والإبداع الهندسي في إطار رؤية الإمارات التي تعتبر الابتكار عنصراً من المحاور الوطنية وفي إطار الجهود المبذولة لتحقيق اقتصاد معرفي متنوع بقيادة كفاءات إماراتية، بما يضمن الازدهار المستدام من خلال مواكبة التطور المستمر في القطاع الهندسي وتبني المشاريع والأفكار الإبداعية المبتكرة وتنفيذها. كما تندرج هذه الجائزة في إطار حرص جمعية المهندسين في الإمارات على تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والنماذج الناجحة في القطاع وتشجيع ودعم التميز والابتكار في أوساط المهندسين وتحقيق استراتيجيتها الرامية لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع الهندسي، وتنمية قدرات المهندسين وتقديم الاستشارات الهندسية لمؤسسات القطاع العام والخاص».

وأضاف المهندس آل علي خلال حديثه عن فئة الطالب المتميز: «تستهدف فئة جائزة الطالب المتميز طلاب الجامعات في الكليات الهندسية بكافة تخصصاتها، سعياً لدعم التميز وتشجيع روح المنافسة والابتكار في أوساط الطلاب، ما يدعم معرفتهم وتوسيع مداركهم وتشجيعهم على الدراسة والبحث المستمر، وتخريج أجيال مسلحة بالعلم تدعم التطور التقني العالمي المتسارع».

وأضاف المهندس آل علي: «إن فرز وتقييم طلبات الترشيحات لفئات الجائزة تقوم عليه لجنة تحكيم تضم كوكبة من أبرز الكفاءات الهندسية وأساتذة الجامعات في دولة الإمارات. وتقوم اللجنة بتطبيق أعلى المعايير في مجالات التحكيم وبما يتوافق مع شروط ومعايير الجائزة».

وأشار المهندس آل علي إلى أن جائزة التميز والإبداع الهندسي تنطلق في مرحلتها الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنالك خطة لتوسيع نطاقها لتشمل مشاركة دول العالم المختلفة.

وتتضمن الجائزة فرعين وهما الشخصيات الاعتبارية مثل المكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات والدوائر إضافة إلى فرع الجوائز الفردية التي تستهدف الأفراد المبدعين. ويضم فرع الشخصيات الاعتبارية جائزة المشروع الهندسي الرائد وهي جائزة مخصصة لتكريم أفضل مشروع هندسي متميز في أي مجال من مجالات الهندسة وأفضل شركة إنشاءات التي تُمنح لإحدى شركات الإنشاءات في الدولة بالإضافة إلى جائزة أفضل شركة / مؤسسة صناعية والتي تُمنح لإحدى الشركات أو المؤسسات الصناعية.

أما بالنسبة لفئات الأفراد فتضم جائزة الشخصية الريادية وتمنح لشخصية إماراتية رائدة في دعم العمل الهندسي في الدولة ولها إسهاماتها المميزة وجائزة مهندس المستقبل وتمنح للمهندسين الشباب من مواطني الدولة الذين تميزوا على أقرانهم في المجال الهندسي وساهموا في دفع عجلة الابتكار من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع هندسية رائدة كان لها أثر ومردود متميز، بالإضافة إلى جائزة الطالب المتميز وتمنح لأفضل طالب جامعي متميز في مجال الهندسة من أجل إذكاء روح التنافس والابتكار بين الطلاب والجيل الجديد من المهندسين وقدرتهم على تقديم حلول ابتكارية في مجال العمل الهندسي.

ويذكر أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جائزة مهندس المستقبل والطالب المتميز والمهندس المتميز سوف يمنحون مبالغ مالية بالإضافة إلى شهادة ودرع الجائزة أما الفائز بالشخصية الريادية وهو فائز واحد فقط سوف يكرّم بشهادة ودرع الجائزة. وكذلك بالنسبة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل من جائزة المشروع الهندسي الرائد وجوائز فئات الشركات.

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