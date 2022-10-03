أراضي عجمان تطلق مبادرة لإسعاد كبار المواطنين

المصدر: عجمان - البيان

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بتوجيهات من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، ومن منطلق حرص الدائرة على إسعاد متعالميها من فئة كبار المواطنين، وتزويدهم بخدمات متكاملة، ترقى إلى مستوى احتياجاتهم وتطلعاتهم، تم إطلاق مبادرة «نتعنالك»، والتي تتيح لكبار المواطنين إمكانية إتمام خدمة تحديث البيانات من أماكن إقاماتهم، ودون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن كبار المواطنين يحظون باهتمام ومعاملة استثنائية لمكانتهم الخاصة والمهمة في المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن ما حققته الدائرة من إنجازات ونجاحات، لن يكتمل إلا برضا وسعادة جميع شرائح المتعاملين، لا سيما كبار المواطنين، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تقديم الرعاية الكاملة التي يستحقونها، وتوفير كافة التسهيلات، وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات الحكومية، بما يضمن تجربة أفضل، ويعزز راحتهم وسعادتهم، وبالأخص مستوى جودة حياتهم.

بدوره، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: إن مبادرة «نتعنالك»، هي واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدائرة، حيث تأتي ضمن باقة متكاملة من الخدمات الموجهة لمتعاملي الدائرة، بمختلف شرائحهم وتنوع متطلباتهم، فقد لقيت المبادرة ترحيباً واستحساناً بين كبار المواطنين، وهو ما لمسناه أثناء جولاتنا الميدانية، وزياراتنا للمعنيين في مقر إقامتهم، حيث كانت هذه الزيارات فرصة مواتية للالتقاء بهم، والتعرف عن قرب إلى احتياجاتهم، وتدوين أفكارهم ورؤاهم حول مستقبل الخدمات، والآليات والسبل التي يفضلونها لإنجاز معاملاتهم.

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