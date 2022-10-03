«آوتسايزد» تطلق ميزة «مجموعة المواهب» لتعزيز قدرات الشركات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت آوتسايزد، منصة المواهب المرنة، عن إطلاق ميزة «مجموعة المواهب». وتساعد هذه الميزة الجديدة الشركات على تصور مجموعة مواهب دائمة تم التحقق من خبراتها وقدراتها والوصول إليها على المنصة، ما يمكن الشركات من تنفيذ مشاريعها على أفضل وجه وضمن الوقت المحدد. وتأتي هذه الميزة علاقة فارقة لعملاء آوتسايزد لتسهيل التعاقد مع أفضل الخبرات والمهارات في غضون أيام وليس شهوراً لتنفيذ مشاريعهم وأعمالهم.

بالإضافة إلى خدمات آوتسايزد الاستثنائية المخصصة، تمكّن ميزة «مجموعة المواهب» عملاء المنصة من تفعيل استراتيجياتهم بكفاءة من خلال تشجيع الشركات على التحول من مفهوم البحث عن المواهب المرنة عند الطلب إلى العثور على المواهب قبل الحاجة لها. وتمكّن هذه الطريقة الشركات من البقاء في مقدمة الركب وعلى أهبة الاستعداد للمشاريع الجديدة والمستقبلية ومن دون زيادة تكاليفها الثابتة ومن دون الوقوع في مآزق تضطرها للعجلة في التنفيذ.

ويشير تقرير شركة ماكينزي أند كومباني إلى أن 87٪ من الشركات تعاني فجوات في المهارات أو تتوقع حدوث ذلك في غضون العامين إلى خمسة الأعوام المقبلة. وتساعد «مجموعة المواهب» الشركات على وضع تصور لقدراتها لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي على المواهب والمهارات. وتحل هذه الميزة التحدي المتمثل بالعثور على الموهبة المناسبة والخبرة المناسبة، ضمن الإطار الزمني المناسب وفي المكان المناسب.

على الرغم من وجود أكثر من مليون مستشار مستقل بخبرات متعمقة وقدرة على تقديم خدمات بأعلى معايير الجودة، إلا أن هناك فجوة كبيرة في القدرة على اكتشافهم ومطابقتهم مع المشاريع والأدوار المناسبة، ما يؤدي إلى استخدام أقل من 50٪ من ساعات العمل المتاحة لديهم. وتسلط «مجموعة المواهب» على منصة آوتسايزد الضوء على المهنيين المؤهلين للعمل على مشروع واحد طويل الأجل في وقت ما. ويتمتع هؤلاء المتخصصون بخبرة تتراوح من 5 إلى 15 عاماً ضمن مجموعة المهارات المطلوبة، ويمكنهم تنفيذ وإدارة نتائج محددة والعمل في بيئات متطلّبة لتنفيذ مشاريع محددة. وكشف تقرير المواهب المرنة لعام 2022 أن أفضل مجموعات المهارات المطلوبة لعملاء آوتسايزد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تشمل التحول الرقمي، والبطاقات والمدفوعات، وإدارة البيانات، والتحليلات، والمنهجيات الرشيقة، وإدارة المشاريع والبرامج.

وعلّق أزيم زينول بهاء، المؤسس المشارك مدير المنتجات في آوتسايزد، على الميزة الجديدة قائلاً: «تشهد ممارسات التوظيف في شركات الاستشارات والخدمات المالية في المنطقة تحولاً ملحوظاً نحو الانتقال من استخدامها الحالي لأقل من 5٪ من المواهب المرنة إلى الاعتماد على أكثر من 30٪ في السنوات الخمس المقبلة. وتمكن هذه المواهب المرنة المتخصصة الشركات من التوسع وتقدم لها نتائج محددة للشركات وفقاً لمتطلبات المشروع. ونهدف في منصة آوتسايزد إلى تأسيس بنية تحتية قوية لدعم اقتصاد المواهب المرنة على الازدهار والنجاح، فهو نموذج عمل أكثر فعالية من ناحية التكلفة للشركات على المدى الطويل وأفضل لها من زيادة حجم القوى العاملة فيها بدوام كامل. ولقد رأينا استجابة هائلة لهذه الميزة في جنوب شرقي آسيا والهند ما شجعنا على إطلاق هذه الميزة وتوفيرها لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

وتتعاون منصة «آوتسايزد» مع الشركات لتكوين مجموعات من المواهب تشمل استشاريين مستقلين بخبرات وقدرات تم التوثق منها لتلبية المهارات المطلوبة لكل عميل، كما يتم تحديث المعلومات المتاحة بانتظام، وإضافة معلومات المواهب المرنة التي انضمت للمنصة حديثاً. بالإضافة إلى ذلك، تجمع «آوتسايزد» آراء وتعليقات عملائها للتأكد من تلبية متطلباتهم، كما تقوم بإجراء المزيد من التدقيق المطلوب من جانب العميل للمواهب المرنة.

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