هيئة الطيران المدني تنظم دورة حول الاستجابة الأولى لحوادث الطائرات

المصدر: الشارقة - البيان

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أجرى قطاع التحقيق في الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أخيراً، تدريباً في مطار الشارقة الدولي للمشغلين وموظفي السلامة على «الاستجابة الأولى لحوادث الطائرات»، وذلك بالتعاون مع دائرة الطيران المدني بالشارقة.

ويأتي هذا التدريب الذي حضره أكثر من 57 مشاركاً من ممثلي المطارات وشركات الطيران كجزء من استراتيجية القطاع لتعزيز عمليات التحقيق من خلال تحسين الاستجابة وتقليل تعطيل العمليات، حيث شمل التدريب مواضيع مختلفة مثل سلامة موقع الحوادث، ورسم خرائط الموقع، والتصوير، والحفاظ على الأدلة، كما تم تدريب موظفي استجابة الموقع على حماية الموقع والحطام حتى يتم تسليمه للمحققين للمضي قدماً في التحقيق في الموقع وفقاً للمعايير الدولية. وإضافة إلى التدريب العملي، تمت دراسة التدريب النظري، بما في ذلك حالات التحقيق في حوادث الطيران من أجل الدروس المستفادة.

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