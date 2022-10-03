«دو» تنفذ أكبر برنامج للتحول الرقمي بشركات الاتصال في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن برنامج جديد للتحول الرقمي يستهدف تعزيز تجارب المتعاملين عبر مختلف القنوات إضافة إلى تحسين القدرات التشغيلية والتجارية للشركة. ويشكل برنامج التحول الرقمي الذي تعمل دو على تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل «Netcracker» و«أكسنتشر» و«HPE» وأريماك وTata Consulting Services وTech Mahindra وأتوس، خطوة رئيسة في إطار رؤيتها لتحقيق أهداف واحدة من أهم خططها الاستراتيجية للتحول، فضلاً عن كونه يشكل علامة فارقة في رحلة الشركة للتحول إلى مزود رقمي رائد على مستوى العالم لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة، والإسهام في دعم أجندة التحول التي حددتها القيادة الرشيدة للإمارات.

ويرتكز البرنامج على تسخير التقنيات والحلول الرقمية الحديثة للارتقاء بتجارب العملاء وجودة المنتجات وتحسين كفاءة مختلف قنوات التواصل مع العملاء. وتستهدف دو من خلال هذا البرنامج مواكبة متطلبات العملاء وتوقعاتهم في ما يتعلق بجودة الخدمات التي يحصلون عليها، إذ يعالج التحديات المتعلقة بانقطاع الخدمات والأعطال الفنية. وسيمكّن هذا البرنامج أيضاً دو من إطلاق خدمات ومنصات رقمية جديدة بالاعتماد على محفظة متكاملة من أحدث الحلول والتقنيات، هذا إلى جانب تمكين الشركة من توفير تجارب عالمية المستوى لعملائها، وتحسين مستوى الموثوقية من خلال اعتماد أنظمة ومنصات رقمية متطورة وفائقة الأمان. وتعتزم دو من خلال هذا البرنامج نقل قاعدة عملائها إلى منصة حديثة ومتطورة قادرة على توفير ميزات وتجارب أفضل لعملائها في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يتخطّى برنامجنا الجديد الذي يُعد أحد أكبر برامج التحول في تاريخ شركتنا حتى الآن، حدود المفاهيم التقليدية للتحول ليركز بشكل أوسع على بناء شبكة شاملة تتمحور في متطلبات المستقبل. وتماشياً مع مكانتنا الحالية ورؤيتنا للتحول إلى مزود رقمي لخدمات الاتصال المتكاملة، تتمثل غايتنا الرئيسة لهذا البرنامج بتوفير جميع الخدمات التي يستخدمها عملاؤنا ويتوقعون استخدامها مستقبلاً، إضافة إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تنطوي عليها التقنيات الناشئة. ونتطلع بكل فخر إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتمهيد الطريق نحو إحداث تحولات إيجابية ملموسة على مستوى تجارب عملائنا وتقديم حلول جديدة ومبتكرة تسهم في رسم وتشكيل معالم مستقبلنا الرقمي.

ويسهم البرنامج في تسريع مسار دو للتحول إلى مزود رقمي لحلول وخدمات الاتصال المتكاملة، والتي عززتها الشركة أخيراً بافتتاح مقرها الرئيس الجديد في دبي هيلز، كجزء من أجندتها للتحول وسعيها المستمر لمواكبة متطلبات النمو.

وتنسجم أهداف البرنامج مع خطط «دو» لتعزيز النمو الاستراتيجي لعملياتها، إذ سيمكّنها المشروع الجديد من تسريع طرح خدماتها الجديدة في السوق وتعزيز تجارب عملائها والتفاعل معهم على نحو سلس وفعّال، هذا بالإضافة إلى تجنب انقطاع الخدمات المقدمة للعملاء. ونتيجة لذلك، ستكون دو قادرة على تزويد عملائها الحاليين والجدد مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة التي ستثري تجاربهم وتمنحهم قيمة إضافية في حياتهم، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة لخدمة العملاء في الدولة.

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