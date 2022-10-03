الحكومة الإلكترونية بالشارقة تحصل على شهادة الاستدامة التشغيلية - المستوى الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

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نالت دائرة الحكومة الإلكترونية شهادة الاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث (Tier III gold) من «معهد أبتايم» العالمي المتخصص في تصنيف مراكز البيانات، وتوفر شهادة المعهد للاستدامة التشغيلية (TCOS) لمالكي مركز البيانات المعتمدين والمشغلين تقييماً شاملاً للعمليات التشغيلية والأخطار الكامنة والمحتملة، فضلاً عن كونها تعد دليلاً أساسياً لكفاءة تصميم المركز وفعاليته وضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة والإنتاج.

ويُجري المعهد عمليات تدقيق لمركز البيانات وكفاءته التشغيلية، كما يشارك الأفكار ويطرح أفضل الممارسات والحلول لمساعدة المؤسسات على تحقيق المزيد من الموثوقية في إدارة العمليات، فحينما يفي مركز البيانات بالمتطلبات الأساسية للحفاظ على التميز التشغيلي وبناء ثقافة التحسين المستمر، يتم منحه جائزة TCOS الذهبية بناءً على مقدار تحقيقه ما يزيد على الحد الأدنى من المعايير. ويتطلب نيل هذه الشهادة تحقيق معايير مختلفة، وأهمها تقييم موقع مركز البيانات، وكفاءة العمليات التشغيلية، وخطة تمكين الموظفين وتدريبهم بشأن أساليب الإجراءات بما في ذلك إجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ إضافة إلى خطط وإجراءات الصيانة وبرامج تحليل الأعطال.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أهمية هذا الإنجاز والاستحقاق، وأشار إلى أن شهادة الاستدامة التشغيلية تؤكد التزام الدائرة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها إمارة الشارقة لتحقيق الفعالية التشغيلية لمراكز البيانات وترسيخ مفهوم التميز في البنية التحتية والعمليات المستدامة.

كما أكد دعم ثقافة المسؤولية في توفير كوادر وفرق عمل مؤهلة تقوم بعملية الإشراف والصيانة جنباً إلى جنب مع التدقيق المستمر من قبل الجهات المعنية في الدائرة على جميع الممارسات والإجراءات المعمول بها في إدارة مركز البيانات لتجنب الأخطاء وضمان عمل المركز بشكل متنامٍ وديناميكي ومرن. وأضاف: نتخذ دائماً في دائرة الحكومة الإلكترونية من الإنجازات والمكتسبات امتداداً لاستراتيجيتنا وخططنا التنظيمية لبناء الثقة وتحقيق رؤى وأهداف حكومة الشارقة في إدارة استدامة الأعمال وسط التغيرات المتسارعة وبلورة أهمية القيادة في تحقيق التغيير.

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