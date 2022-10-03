مركز دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة أفضل منطقة حرة في العالم

المصدر: البيان

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حصل مركز دبي للسلع المتعددة - المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع - على جائزة "أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2022" من مجلة "إف دي آي" التي تصدر عن صحيفة "فاينانشال تايمز" وذلك للعام الثامن على التوالي.

ويتم تحديد الفائز بهذه الجائزة المرموقة وهي أرقى تكريم وتقدير يمكن أن تحصل عليه أي منطقة حرة على يد فريق تحكيم الجوائز الذي يضم طاقم التحرير المتخصص في صحيفة "فاينانشال تايمز" ولجنة من الحكام المستقلين وفقاً لمجموعة من المعايير المتعددة وبناء على تقييمات بيئة الأعمال في المناطق الحرة.

وتستند منهجية التقييم على جُملة من المقاييس التي تُظهر النمو الأساسي في المنطقة الحرة من حيث الزيادة في أعداد الأعضاء المُسجلين من الشركات الكبرى والصغرى وكفاءة المنطقة الحرة في توفير بيئة داعمة للأعمال وغير ذلك من المبادرات المرتبطة التي تدعم نموّها بالإضافة إلى التسويق والأعمال وتطوير البنية التحتية والاستجابة لجائحة كوفيد-19 وتعزيز مبادئ الاستدامة.

وتعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وترحب بالشركات من كافة الأحجام جنبا إلى جنب مع جهوده المبذولة في تعزيز مبادئ الاستدامة وإحداث أثر ملموس في المجتمع .

وفاز المركز بالجوائز التالية أيضا جائزة أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – عالمياً وأفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – الشرق الأوسط وأفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام وأفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة – الشرق الأوسط وجائزة التميز العالمي في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وجائز التميّز العالمي في تطوير البنية التحتية.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن مركز دبي للسلع المتعددة يتبنى منذ تأسيسه في عام 2002 هدفين أساسيين أولهما تطوير بوابة تجارية عالمية وثانيهما تعزيز سهولة ممارسة الأعمال أمام الشركات المسجلة وأثمرت هذه الإستراتيجية البسيطة والواضحة المعالم نتائج مذهلة دعمت مسيرة نمونا الاستثنائية ولعل هذا ما عزز جاذبية منطقتنا الحرة لتضم اليوم أكثر من 21 ألف شركة عالمية من مختلف القطاعات والأحجام وبينما نمضي قدما نحو تسريع وتيرة نمونا وإحراز مستويات أداء استثنائية عبر كافة قطاعات أعمالنا ...معربا عن شكره لمجلة "إف دي آي" الصادرة عن صحيفة "فاينانشال تايمز" التي كرمت مرة أخرى إنجازاتنا وأبرزت نجاحاتنا المحققة على خارطة التجارة والأعمال الدولية".

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