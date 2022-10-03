"دي بي ورلد" تطلق الذراع الاستراتيجية لأعمالها عبر تأسيس "جلوبال بزنس كوربوريشن"

المصدر: البيان

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أطلقت "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، الذراع الاستراتيجية للشركة، "جلوبال بزنس كوربوريشن" (GBC)، في خطوة تهدف إلى زيادة التوعية بمكامن القوة لإمارة دبي، والتعريف بالمزايا التي تقدّمها باعتبارها مركزاً استراتيجيًا مفضّلًا لتأسيس العمليات المركزية عالية القيمة للشركات الكبرى، ووجهة أولى لاستقطاب المقار الرئيسية والإقليمية للكيانات الاقتصادية العالمية بما في ذلك مراكز التميز والتمويل وإدارة الثروات.

ويأتي تأسيس "جلوبال بزنس كوربوريشن" لدعم الشركات الكبيرة في تحقيق خطط نموها الطموحة، وترسيخاً لمكانة دبي كأفضل مركز أعمال عالمي، بما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومنظومة تمكين الأعمال التي تشمل المناطق الاقتصادية الخاصة، وميناء تجاري هو الأكبر على مستوى المنطقة، مع مجموعة شاملة من الخدمات والحلول. وتوفر "جلوبال بزنس كوربوريشن" الدعم للشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز عملياتها التشغيلية بسهولة من خلال ربطها بروّاد الأعمال في مختلف أنحاء دبي.

وتقدم "جلوبال بزنس كوربوريشن" خدمات تأسيس الأعمال التجارية والتراخيص للشركات الكبرى التي ترغب في إنشاء كيانات ذات مسؤولية محدودة أو فروع لها في دبي، وفق اللوائح التنظيمية الخاصة بـها والمستندة إلى القانون العام والتشريعات السارية في الإمارة.

وتمكّن التراخيص الممنوحة من "جلوبال بزنس كوربوريشن" الشركات، الأجنبية والمحلية، من امتلاك وتشغيل كيانات لإدارة أعمالها، بما يتيح لها بناء مجموعة واسعة من الخبرات العملية وتعزيز قدراتها الإدارية على مستوى المنطقة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمالها، وذلك انطلاقًا من استراتيجياتها الخاصة واحتياجاتها التشغيلية ومتطلباتها لرأس المال. ويمكن للحاصلين على تراخيص "جلوبال بزنس كوربوريشن" المسجّلين في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) استخدامها على أنها شركات قابضة.

رؤية استراتيجية

ويعدّ إطلاق "جلوبال بزنس كوربوريشن" تطوّراً إيجابياً لصالح الشركات الكبرى التي تضع تركيزها على تحقيق نمو استراتيجي في عالم الأعمال المتغيّر بعد الجائحة. وبحسب الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها "جلوبال بزنس كوربوريشن"، تحمل المرحلة الحالية فرصاً جديدة أمام الشركات لتوسعة نطاق عملياتها في دبي، بفضل موقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية الرئيسية، وذلك بقربها أيضًا من أكبر الأسواق وأسرعها نموًا على مستوى العالم، إضافة إلى ما توفره من خدمات لوجستية عالمية استثنائية وربط للأعمال التجارية.

وتبرز أهمية دبي كوجهة مفضلة لمقار الأعمال الرئيسة أو مراكزها الاقليمية، وقدرتها على إضفاء مزيد من القيمة والمرونة على أعمال الشركات، في ظل ما تواجهه من تحديات مرتبطة بالمنافسة وتَعدد الأقطاب، وبالأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة، إضافة إلى تفاقم الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.

الوجهة الأمثل

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد": "تتميز دبي بموقع استراتيجي فريد يتيح للشركات إمكانية الوصول السريع إلى الأسواق النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة. ومع نموّ قطاع التصنيع في المنطقة، تعمل بنيتنا التحتية الجوية والبحرية والبرية والسكك الحديدية على ربط دبي بالأسواق في جميع أنحاء العالم، كما تشهد دبي نمواً متسارعاً في استقطاب العقول والمواهب الراغبة في الاستفادة مما تمتلكه من بنية تحتية عالمية، وبيئة تشريعية مرنة تساعد الشركات على إنجاز أعمالها، حيث أصبحت دبي اليوم الوجهة الأمثل للشركات الساعية إلى النمو. ومع إطلاق ’جلوبال بزنس كوربوريشن‘ فإننا نتعاون مع الشركات الطموحة وذات النمو المرتفع من مختلف أنحاء العالم للارتقاء بمعاييرها ومساعدتها على التطور والازدهار وتأكيد حقيقة أن دبي هي وجهة الأعمال المثلى لمساعدة الشركات على تحقيق خططها الطموحة".

فرص جديدة

وقال محمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد": "شكّلت دبي على مدى عقود طويلة، وجهة مثالية جاذبة للشركات العالمية الطموحة الساعية إلى تحقيق نمو وازدهار أعمالها، نظراً لما تتميّز به من استقرار اقتصادي تدعمه البنية التحتية العالمية والأفكار المبتكرة والتطور الهائل في مختلف المجالات. ويتيح التغيّر الحاصل في عالم الأعمال فرصًا جديدة أمام الشركات الكبرى لإيجاد مراكز أعمال عالمية بديلة ملائمة لنموها الاستراتيجي واسع النطاق".

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