استثمار الأموال في الذهب الخيار المفضل للادخار

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان» أن غالبية القراء يرغبون في الادخار بالذهب، مع تراجع أسعار المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام.

وأظهرت نتائج استطلاع بعنوان «مع تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام.. هل يدفعك تراجع السعر للادخار في المعدن الأصفر؟» - عبر الموقع الإلكتروني لـ«البيان» - أن 58 % من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن الذهب ملاذ آمن للادخار، فيما خالفهم الرأي 42 % من القراء. وأعرب 62 % من المشاركين في الاستطلاع عبر صفحة «البيان» على «تويتر» عن رغبتهم في الادخار بالذهب وخصوصاً مع تراجع الأسعار عالمياً، باعتبار المعدن الأصفر الملجأ والحصن القوي للادخار في ظل التوترات والأوضاع الجيوسياسية العالمية، فيما خالف ذلك نحو 38% من القراء.

مخاطر قليلة

ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن استثمار الأموال في الذهب وادخاره أفضل من ادخار الأموال سواء بالعملة المحلية أم بالعملات الأخرى. وأوضح أن معدن الذهب يحافظ على قيمته السوقية على سنوات طويلة الأجل، وبالتالي يزيد الطلب عليه.

وأشار الدرمكي إلى أن مخاطر الادخار في المعدن الأصفر تعتبر أقل، كما نرى أن كثيراً من صغار المستثمرين يلجأون لشراء الذهب بشكل مستمر حيث يعرفون متى يشترون ومتى يبيعون بالسعر المناسب وفي الوقت المناسب. وأضاف إنه في سوق الذهب يتحكم العرض والطلب على أسعار الذهب، مثل أي سلعة أخرى، وزيادة الطلب وانخفاض المعروض يؤديان إلى زيادة السعر، والعكس صحيح، زيادة المعروض وانخفاض الطلب يؤديان إلى تراجع الأسعار.

يحتفظ بقيمته

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة أن الذهب يحتفظ بقيمته وخصوصاً في وقت الأزمات والحروب والمعارك السياسية. وأضاف إن الذهب له بورصة عالمية للأسعار ويتابع الملايين حول العالم ما يحدث من تغير في أسعار الذهب والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعاره أو هبوطها. وأشار رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة إلى أن الذهب يتميز باعتباره من المعادن النادرة، ولا يتأثر كثيراً بحركة أسهم معينة في الصعود والهبوط، ولذلك هو ملاذ آمن وأداة ممتازة من أدوات الادخار. وأوضح أن المعدن الأصفر له أهميته الكبيرة منذ قديم الزمان، وبخلاف استخدامه في الحلي والزينة، يعتبر المعدن النفيس من علامات الثراء عند الناس ومن الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد. وأوضح أن البنوك المركزية في الدول تحتفظ باحتياطي من الذهب، ليكون الحصن للدولة في حالات الحروب والكوارث والأزمات.

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