302 مليون درهم نقداً لأغلى فيلا في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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حطمت عقارات دبي رقماً قياسياً جديداً ببيع أغلى فيلا في تاريخ الإمارة، في ظل انتعاش متواصل يشهده سوق العقارات منذ فترة.

وبحسب «بلومبيرغ» فإن الفيلا تحمل اسم «كازا ديل سول»، وتقع في نخلة جميرا وتم البيع مقابل 302.5 مليون درهم.

ونقلت الوكالة عن «الباجو بروبيرتيز»، الشركة العقارية التي طورت الفيلا، أنها بيعت في يوليو الماضي، وبحسب سند ملكية معدل بصفة جزئية، تم البيع من دون رهن عقاري، موضحة أن الفيلا تقع في منطقة «السعفة G» من «نخلة جميرا»، على شريط من الأرض يعرف باسم «صف المليارديرات».

ولا تزال «كازا ديل سول» تحت الإنشاء بصفة جزئية، وسيجري الانتهاء من إنشائها مطلع العام المقبل، وستتكون من 8 غرف للنوم و18 حماماً. وستشتمل الفيلا على عدد كبير من وسائل الراحة والرفاهية ذات الفخامة الفائقة، ومنها صالة للألعاب البدنية، صالة جاكوزي، قاعة عرض سينمائي، صالة للعبة البولينغ، ومرآب في قبو الفيلا يستوعب 15 سيارة.

وتنتمي «كازا ديل سول» إلى 6 فيلات شيدتها «الباجو بروبيرتيز» في «نخلة جميرا». وبحسب الشركة، تم بيع أرخص فيلا ضمن هذه الفيلات الست مقابل 128 مليون درهم.

وأضافت «بلومبيرغ» أن بيع الفيلات من فئة 100 مليون درهم فأعلى للفيلا الواحدة قد شهد ارتفاعاً في دبي خلال العام الجاري، حيث شهدت دبي 12 صفقة من هذه الفئة خلال الأشهر التسعة الماضية من 2022، مقارنة مع 5 صفقات فقط طوال 2021.

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