دبي ريادة عالمية في قيادة دفة «ميتافيرس»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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أكدت دبي ريادتها في قيادة دفة عالم ميتافيرس الجديد، حيث نجح ملتقى دبي للميتافيرس في رسم الملامح المستقبلية العالمية للقطاع الواعد، فيما تتنافس الشركات والعلامات التجارية الرائدة عالمياً على دخول العالم الجديد.

كما رسخت الإمارة مكانتها عالمياً في القطاع عبر إطلاقها العديد من المبادرات النوعية لترسخ مكانتها في الابتكار والاهتمام بكل ما هو جديد ومبتكر وريادتها التقنية إقليمياً وعالمياً.

وشهد الملتقى إطلاق 15 مبادرة واستراتيجية لمؤسسات وشركات خاصة بالتقنية الحديثة، ما رسخ مكانة دبي عاصمة مستقبلية لعالم «ميتافيرس»، وتنظيم أكثر من 25 ورشة عمل وجلسة حوارية، فيما استضافت أكثر من 30 متحدثاً، بينما حظي الملتقى باهتمام عالمي كبير، إذ شارك فيه أكثر من 300 إعلامي من 50 وسيلة إعلامية محلية وإقليمية وعالمية.

وتبادر دبي في تبني ورعاية بل الدخول بقوة في كل المجالات التكنولوجية ومنها «ميتافيرس» التي باتت رؤيتها واضحة بفضل الاستراتيجية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وهذا دليل آخر على أن دبي هي من تقود هذا التوجّه الجديد.

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