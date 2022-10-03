«آفاق الإسلامية للتمويل» تدعم برامج تطوير المواهب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل عن تعيين حصة الغرير في منصب رئيس الموارد البشرية للشركة، حيث ستعمل على تعزيز وتنفيذ البرامج والسياسات التي ستساهم في تطوير قاعدة المواهب لدى آفاق لدعم استراتيجية أعمال الشركة، وذلك من خلال تطبيق قواعد وأنظمة عمل جديدة ومبتكرة. لدى حصة أكثر من 20 عاماً من الخبرة في تطوير وإدارة المواهب وتعد كتنفيذية ذات كفاءة عالية في الموارد البشرية ومستشاراً استراتيجياً وقائدة لتطوير الأعمال. شغلت مناصب قيادية في الموارد البشرية في مؤسسات كبرى مثل بنك الإمارات دبي الوطني، شركة تنفيذ، البنك التجاري الدولي، والهيئة العامة للطيران المدني.

كانت حصة أيضاً ضمن الدفعة الثانية من خريجي برنامج محمد بن راشد للقيادات المؤثرة، وقد حققت سجلاً حافلاً في دعم وتطوير المؤسسات المالية في جميع أنحاء الدولة. من جهته قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «يسعدنا أن نرحب بحصة في فريق الإدارة التنفيذية لدينا. إن خبرتها الواسعة في تطوير برامج وأنظمة عمل قسم الموارد البشرية سيعد كمرحلة انتقالية لمؤسستنا، لأنها ستكون مبنية على أساليب مبتكرة من شأنها خلق ثقافة تتمحور حول الإتقان والتميز في العمل».

وتعليقاً على تعيينها، قالت حصة الغرير: «أنا سعيدة بانضمامي إلى آفاق الإسلامية للتمويل وسأعمل بشغف على تنشيط جودة وثقافة العمل مع حرصي على إسعاد العملاء والكفاءة التشغيلية لدعم تقدم هذه الشركة الرائدة. أشكر الإدارة على ثقتهم وأتطلع إلى تطوير تجارب جديدة مع فريق عمل متميز».

بالإضافة إلى خبرتها الواسعة، تعد حصة رائدة في مجال الريادة الفكرية ولديها تأثير ملهم بصفتها امرأة عربية وسيدة أعمال ناجحة.

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