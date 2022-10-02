"جيكو روبوتيكس" الأمريكية تنضم إلى مبادرة "الجيل التالي"

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد أن شركة جيكو روبوتيكس، الشركة الأمريكية المتخصصة والرائدة في علم الروبوتات، بصدد إنشاء مقر دولي لها في دولة الإمارات، كجزء من برنامج مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة NextGen FDI" التي أطلقتها الوزارة في يوليو 2022.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها لاستقطاب أفضل الشركات العالمية ولا سيما في المجالات الرقمية وقطاعات الاقتصاد الجديد، وهو ما تهدف إليه مبادرة NextGen FDI من خلال التركيز على توفير الحوافز والتسهيلات للشركات العالمية الرائدة في المجالات التكنولوجية والرقمية، منوهاً معاليه بأهمية الاستثمار الذي تقوم به شركة جيكو روبوتيكس والذي يصب في دعم خطط دولة الإمارات في تطوير منظومة عالمية للتقنيات المتقدمة، وقال: "نشهد مرةً أخرى على اتخاذ شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً من الإمارات موطناً لها. وتسعى قاعدتنا الصناعية إلى استخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الكفاءات وزيادة الإنتاجية، وستكون جيكو روبوتيكس شريكاً رئيسياً لنا في هذه الرحلة".

وأضاف: "إن قرار شركة جيكو روبوتيكس بتأسيس مقر عالمي لها في الإمارات، هو خير دليل على جودة البيئة الحاضنة للأعمال والدعم الذي تقدمه الدولة عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشركاء المبادرة من الجهات الحكومية والخاصة. هدفنا هو أن نجعل الإمارات أحد أكثر الأماكن التي يسهل فيها دخول السوق، والعثور على القوة العاملة المناسبة والتوسع بسرعة انطلاقا منها إلى العالم".

وبدوره، قال جايك لوساراريان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في جيكو روبوتيكس: "نحن من أشد المؤمنين بقدرات دولة الإمارات وتحولها إلى اقتصاد تنافسي عالمي ومركز للابتكار. فهنا يمكننا الاستفادة من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة للتصدير من الإمارات إلى العالم، ويمكننا دعم شركات الطاقة في المنطقة لتحقيق الكفاءات التي ستساعد في الإنتاجية وستدفع باتجاه تحقيق أهداف الحياد الكربوني".

وأضاف: "فيما نحن مستمرون بتوسيع أعمالنا في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، نرى في السوق الإماراتية مركزاً بالغ الأهمية للوصول إلى المواهب المتميزة في التصنيع والهندسة، وهذا ما نحتاج إليه لتسريع عجلة النمو. لقد استقرت الدفعة الأولى من موظفينا في دولة الإمارات، ولدينا خطط طموحة لتثبيت أنفسنا".

وتتطلع الشركة التي تقوم بتطوير روبوتات قادرة على فحص البنية التحتية للنفط والغاز والطاقة، ومقرها بيتسبرغ، إلى إنشاء مصنع حديث في مدينة خليفة الصناعية في أبو ظبي (كيزاد)، من شأنه أن يوفر حوالي 300 فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في سياق استثمارات الشركة في دولة الإمارات.

وتستخدم روبوتات جيكو المتسلقة حمولات استشعارية مصممة خصيصًا لرصد الأضرار غير المرئية بالإصلاحات الدقيقة والصيانة الوقائية. وتستخدم مجموعة من الشركات والهيئات الحكومية برمجيات جيكو روبوتيكس لإطالة فترة عمل البنية التحتية الحيوية وكفاءتها، مثل محطات الطاقة، ومصافي النفط، ومنشآت التصنيع وجهات أخرى.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" في يوليو 2022، لجذب الشركات المتمكنة رقمياً من كل أنحاء العالم، مع توفير حزمة من المستلزمات الضرورية لدخول السوق والانطلاق بأعمالها والتوسع من قلب الإمارات، وهي تشمل عمليات التأسيس السريعة والمرنة، والترخيص السريع، وإصدار التأشيرات، وتسهيل العمليات المصرفية، وتقديم الحوافز المتعلقة بالإيجار التجاري والسكني. وتم تصميم البرنامج ليساعد في خطط التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات وتسريعها، إضافةً إلى المساهمة في تعزيز مكانتها كاقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار.

وتعد جيكو روبوتيكس أحدث الشركات المنضمة إلى البرنامج، بعد شركة التكنولوجيا البريطانية Gödel وشركة Krush المتخصصة بتطوير التطبيقات التي تُعنى بالمأكولات، مع توقع انضمام المزيد من الشركات خلال الأسابيع المقبلة.

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