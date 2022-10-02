«اتيرنال روبوتكس» تطلق في الإمارات نظاماً للفحص باستخدام الذكاء الصناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «اتيرنال روبوتكس»، وهي شركة متخصصة في التقنيات المبتكرة، نظام مراقبة وفحص عالي الجودة يرتكز على الذكاء الصناعي ما يضمن للعملاء نتائج متميزة ودقيقة. يذكر أن «اتيرنال روبوتكس»، هي جزء من «موجاي العالمية القابضة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتعمل في قطاع الابتكارات التقنية.

نظام «العيون الذكية» المبتكر يعمل بآلية «البرمجيات الخدمية | SaaS» ويساعد في امتثال الموظفين للوائح والقواعد المعمول بها في جهة العمل إضافة إلى العناية الشخصية وهي من الأمور الأساسية في بعض القطاعات المتخصصة مثل الطيران، والنقل الفاخر، والضيافة، والتشييد، والصناعات التحويلية. يوفر النظام الجديد نظاماً بديلاً شفافاً، ورقمياً، وآلياً عوضاً عن التفتيش البشري الذي قد يكون مكلفاً وتشوبه الأخطاء.

يراقب النظام مدى التزام الموظفين بالزي الموحد ويبلغ عن أي مخالفات مهما كانت بسيطة ومنها على سبيل المثال ضبط رابطة العنق بشكل صحيح، والالتزام بمعايير السلامة ومعدات الحماية الشخصية، واستخدام الهواتف المحمولة في أماكن ممنوع بها، وغيرها الكثير. إلى ذلك يتوافق النظام الجديد مع أنظمة مراقبة الكاميرات الحالية حيث يتم ربطها بالتطبيق الإلكتروني الذي يستخدم الذكاء الصناعي لتحديد، وتعقب، ومراقبة الموظفين والعاملين في قطاعات تتطلب درجات عالية من المهنية والانضباط مثل النقل، والضيافة، وتجارة التجزئة، وإدارة المرافق، والتصنيع، والقطاع الدوائي، وعلوم الحياة، وخدمات السيارات، وغيرها. يراقب نظام «العيون الذكية» التزام الموظفين بعدد من المعايير منها الزي الرسمي، والعناية الشخصية، والكفاءة التشغيلية، ومعايير الجودة، وتطبيق الإجراءات.

علاوة على ما ذكر، فإن النظام سهل تطبيقه حيث يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ليعمل بكامل طاقته، كما يمكن للعملاء اختيار مناطق أو معايير معينة لمراقبتها والتأكد من التزام العاملين مهنياً بتلك الممارسات.

على صعيد آخر، اعتمدت شركة «بريمو لتأجير السيارات الفاخرة» نظام «العيون الذكية»، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالزي الموحد، حيث يستطيع النظام المعزز بالذكاء الصناعي تحديد الحالات التي لا تلتزم بالزي الموحد، وبالتالي مساعدة الإدارة في تطبيق أفضل الممارسات المهنية. كما ساعد النظام في إرسال تحديثات آلية للإدارة حول سير العمليات وامتثال الموظفين بالمواعيد، ما أدى إلى انخفاض تكاليف فحص الجودة بنسبة 70 % وبالتالي توفير في المصاريف التشغيلية (والتي تتسم بالحياد مقارنة بإسنادها إلى شركة طرف ثالث). كما شهدت الشركة زيادة في امتثال الموظفين للمعايير، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في الاتساق ورضا العملاء.

وصرح راؤول سيلفا الرئيس التنفيذي لشركة «موجاي العالمية القابضة» حول طرح المنتج الجديد قائلاً: «تعتبر «موجاي» شركة رائدة تعمل على تغيير الصناعة بطرح حلول جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي، كما يعد نظام الأتمتة الجديد حلاً فريداً لتبسيط العمليات التجارية، بما في ذلك أنظمة التفتيش والمراقبة والتعرف على الإجراءات. أثبتت شركة «اتيرنال روبوتكس» أنها في طليعة المؤسسات العاملة بقطاع الذكاء الصناعي في المنطقة بشكل مثير للإعجاب، وأتطلع لرؤيتها تتوسع بالمنطقة وعلى نطاق عالمي».

وعبر شريكار ريدي، مؤسس ومدير شركة «اتيرنال روبوتكس» عن سعادته بطرح المنتج الجديد، وأضاف: «رؤيتنا واضحة ودقيقة للغاية، ونحن نضيف خدمات متنوعة باستمرار لخدمة الاحتياجات المتزايدة لعملائنا. نحن متخصصون في تقديم برامج مدعومة بالذكاء الصناعي والتي تعمل على البنية التحتية الحالية للكاميرا وبالتالي تزيل أعباء عائد الاستثمار. تتيح خبرتنا في هندسة الأجهزة أيضاً دمج محطات معززة بالذكاء الصناعي بالكامل وذلك وفقاً لمتطلبات عملائنا».

تتفرد «موجاي العالمية القابضة» بمشاريعها المبتكرة والسباقة ومنها منتج «مايرو»، الحائزة على جوائز عدة منها «أول روبوت ذكي في العالم لطلاء الجدران» يتم إطلاقه على نطاق تجاري. ترحب الشركة بالمشاريع المبتكرة وفرص الأعمال وأصحاب المواهب الذين يجرأون على تحدي الوضع الراهن ويدعمون أحدث التقنيات التي تتضمن معايير جديدة وعالية في مختلف الصناعات.

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