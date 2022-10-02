إطلاق «إيكويفو» أول منصة إماراتية متخصصة في برامج ادخار الموظفين

المصدر: العين - البيان

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شهدت مدينة العين إطلاق «إيكويفو»، أول منصة إماراتية متخصصة في برامج الادخار للموظفين في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى فتح مجال جديد لأصحاب العمل والموظفين، وذلك دعماً لسياسة الدولة في جذب أفضل المواهب بمختلف المجالات، وتنشيط الأسواق المالية المحلية، تحت رعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري.

وبمناسبة إطلاق المنصة، قال الشيخ محمد بن حم، الذي أشرف على استراتيجية الشركة منذ التأسيس: منصة مبتكرة ذات أهداف إنسانية واجتماعية رفعية المستوى، نأمل في أن تكون إضافة مميزة في قطاع المال والأعمال داخل الدولة، حيث تعمل المنصة على مساعدة الموظفين في الإمارات على تحقيق أمنهم المالي، ويأتي إطلاق «إيكويفو»، سعياً منا للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة حول جذب المواهب والاستثمار الشامل في الموارد البشرية الموجودة.

وقال حازم عبد الرحمن الشريك المؤسس لشركة إيكويفو، وهو خبير أكتواري دولي متخصص في برامج التقاعد ومزايا نهاية الخدمة: صممت منصة إيكويفو لضمان السلامة المالية للموظفين، من خلال التعاون مع أصحاب العمل عن طريق استثمار نسبة مئوية من رواتبهم، في محفظة استثمارية آمنة وعالية التصنيف، لتكون بمثابة محفظة ادخار لتأمين خطط التقاعد المستقبلية.

وأضاف حازم أن المنصة اعتمدت على استخدام أحدث التقنيات المتوفرة، وأفضل الأنظمة والمعايير العالمية في مجال الصناديق الاستثمارية، والذي يضاهي نظام التسجيل التلقائي في المملكة المتحدة، وبرنامج 401k في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتميز المنصة بتمكين أصحاب العمل بتمويل مكافأة نهاية الخدمة، وتعزيزها من خلال برامج استثمارية آمنة.

وتقدم المنصة خيارات متعددة للموظفين من الاستثمار، بناءً على قدرتهم على تحمل المخاطر، وتفضيلات نمط الحياة، مثل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أو الاستثمارات الواعية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتسهم المنصة بشكل إيجابي في جذب المواهب، وتحفيزها عبر توفير حلول استثمارية مرنة، تخفف الالتزامات المالية على الشركات، كما تساعد على زيادة الثقة عند الموظفين، بشأن مستقبلهم المالي، بهدف الادخار والتقاعد.

وتأسست إيكويفوا، وفق قوانين وتشريعات سوق أبوظبي المالي العالمي، وتم تصميمها على غرار أفضل الممارسات والمعايير المالية في المملكة المتحدة وكندا، الدولتين الرائدتين في هذا النوع من الخدمات، في حين يتم توفير مجموعة الاستثمارات من قبل أحد أفضل مديري الأصول في العالم، وستتم حماية الأموال من قبل تي إم إف جروب، أحد مزودي خدمات الصناديق الائتمانية الرائدة على مستوى العالم. وتحظى الشركة بدعم عدد كبير من المستثمرين البارزين في الدولة والمنطقة.

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