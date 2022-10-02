غرفة أبوظبي تشكل مجلس سيدات الأعمال برئاسة أسماء الفهيم

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التشكيل الجديد لمجلس سيدات أعمال أبوظبي بهدف تقديم كل أشكال الدعم لتمكين رائدات الأعمال من تأسيس أعمالهن وتعزيز نموهن من خلال صقل مهاراتهن، وتعريفهن بالسياسات والقوانين المتبعة، وتوجيههن بشأن كيفية الاستفادة من المحفزات والمبادرات الحكومية المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى رفع إسهاماتهن في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي.

يضم المجلس في عضويته خليطاً بين عضوات من مجلس إدارة الغرفة وسيدات أعمال ناجحات بإمارة أبوظبي، حيث يترأس المجلس أسماء الفهيم، وعضوية كل من نور التميمي، الدكتورة خديجة العامري، مروة المنصوري وشيخة النويس.

وأكدت أسماء الفهيم - رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت تمكين المرأة اهتماماً بالغاً، وقدمت لها على مدى خمسة عقود دعماً استثنائياً لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدمها، كما كان لدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، حفظها الله، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، الدور الكبير في تحقيق المرأة الإماراتية التميز والنجاحات في كل المجالات، لاسيما في قطاع ريادة الأعمال، حيث فتحت أمامها الآفاق، وسخرت الإمكانات لتتبوأ المكانة التي تليق بها في منظومة التمكين الاقتصادي للمرأة إقليمياً ودولياً.

واستكمالاً لكل هذه المجهودات القيمة في دعم المرأة الإماراتية، سيعمل المجلس على تعزيز هذه المكتسبات ورفع مستوى التواصل المستمر بين سيدات الأعمال لإبقائهن على اطلاع تام حول كل المستجدات الاقتصادية في شتى المجالات، وإطلاق المبادرات والبرامج الجديدة لدعم بيئة الأعمال، فضلاً عن تقديم مختلف الأدوات الفنية والإدارية لتمكينهن من الاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

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