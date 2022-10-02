انطلاق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2022 غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسلطة دبي للخدمات المالية ستشارك في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2022 التي تعقد على مدى الأسبوع الجاري، وذلك ضمن المبادرة السنوية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).

وأضافت: «تسلط الأنشطة المطروحة على جدول أعمال أسبوع المستثمر العالمي هذا العام الضوء على موضوعات التمويل المستدام، ومرونة المستثمر، ودور الهيئة في حماية المستثمر، وكذلك مسؤولية المستثمرين أنفسهم في حماية استثماراتهم والحفاظ على حقوقهم عبر تنمية وتعزيز ثقافتهم الاستثمارية».

وتتضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي أنشطة عدة تبدأ الساعة العاشرة صباح غدٍ بقرع الجرس في صالات التداول بكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتنظم الهيئة يوم الثلاثاء ملتقى بعنوان: «مبادئ الاستثمار.. والتخطيط المالي الفعال»، لطلبة جامعة الفجيرة للعلوم والتكنولوجيا تركز على تعريف الجمهور بآلية عمل الهيئة، ودورها الرقابي والتشريعي، وأهم المفاهيم الاقتصادية التي يتوجب على المستثمر الإلمام بها للبدء بعملية استثمارية ناجحة، إضافة إلى التعرف على كيفية التخطيط المالي الصحيح.

كما تشارك أيضاً، في اليوم نفسه، سلطة دبـي للخدمات المالية بعقد حزمة فعاليات للمتحدثين باللغة الإنجليزية تتضمن مقابلات إعلامية ومحاضرات توعية للمستثمرين.

كذلك تعقد هيئة الأوراق المالية والسلع يوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان «تطور الاعتبارات الاستثمارية في ظل الأحداث العالمية» (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية)، تناقش موضوع مرونة المستثمر بحضور طلبة وأعضاء هيئة التدريس كلية الأفق الجامعية بالشارقة.

وبالإضافة إلى ذلك تنظم الهيئة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس ويبينار «ملتقى إلكتروني» يتناول موضوعات التمويل المستدام، ودور الهيئة في حماية المستثمرين، وكذلك دور المستثمر في حماية استثماراته عبر تعزيز وعيه وثقافته الاستثمارية ويشارك فيه متحدثون من الهيئة والسوق وعدد من الجهات الخارجية.

وتقوم الهيئة يوم الجمعة بنشر ملخص مرئي مسموع للفعاليات التي تم تنظيمها على مواقعها على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن قيام الهيئة والأسواق المالية بالدولة على مدار الأسبوع بنشر مواد توعية إعلامية تتعلق بالموضوعات التي يطرحها أسبوع المستثمر العالمي.

ويشار إلى أن «أسبوع المستثمر العالمي» هو مبادرة دولية تم تنظيمها وإطلاقها من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع في الوقت ذاته وفي كل الدول المشاركة.

وتهدف هذه المبادرة الدولية إلى تنمية ثقافة المستثمرين والحفاظ على حقوقهم على المستويين المحلي والعالمي من خلال دعم وتعزيز جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع عضو كامل في منظمة «أيوسكو» منذ العام 2003.

وتعتبر «أيوسكو» الجهة المرجعية العالمية فيما يتعلق بوضع المعايير الدولية في مجال أسواق الأوراق المالية.. وتضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية، بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة ويزيد عدد أعضائها على 200 عضو، من بينها 129 هيئة وجهة رقابية على الأوراق المالية وتتولى الجهات الرقابية الأعضاء في المنظمة الإشراف والرقابة على ما يزيد على 95 % من الأسواق المالية حول العالم.

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