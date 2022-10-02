مدينة إكسبو تبدأ رحلة الأثر الإيجابي المستمر

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مدينة إكسبو دبي الزوار أمس، لتجدد الأمل بمستقبل أفضل لأماكن العيش والعمل والترفيه، عبر إلهام العالم لتطوير مدن أفضل للإنسان والبيئة، ومواصلة إرث الحدث العالمي، بتحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل للأجيال المقبلة، وذلك بعد عام واحد من الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «نطلق اليوم مرحلة جديدة من الأثر الإيجابي من دبي ودولة الإمارات إلى المنطقة والعالم، برؤية قيادتنا نمضي قدماً ونواصل العمل في الموقع الذي أصبح معلماً بارزاً اكتسب أهمية عالمية كبرى».

وأضاف سموه في تغريدة على «تويتر»: «هدفنا أن تكون مدينة إكسبو دبي أفضل مكان على وجه الأرض، تحتفي بالمبدعين من كل أنحاء العالم».

وافتتح 50 من موظفي المدينة وعائلاتهم، بوابة الاستدامة، في التاسعة صباحاً في احتفال رمزي، بمناسبة مرور عام على افتتاح الموقع لأول مرة أول أكتوبر 2021، معلنين انطلاق رحلة ومرحلة جديدة. واستمتع الضيوف بزيارة معالم مدينة إكسبو دبي، وبالإضافة إلى تيرا وألف، حيث كانت بداية رحلة مدينة إكسبو دبي، من خلال افتتاحهما للجمهور في سبتمبر الماضي، تمكن الضيوف من زيارة جناح الرؤية الآسر، وجناح المرأة الملهم، وشلالات إكسبو السريالية المذهلة، والصعود في الهواء عبر حديقة الثريا.

واستمتع الزوار بمشاهدة عرض ضوئي ساحر على قبة ساحة الوصل، يحتفي بروح التعاون والإبداع لهذه المدينة المستقبلية، التي يقودها الابتكار، ويقدم عرض ساحة الوصل على مدار 5 أمسيات كل أسبوع، من يوم الأربعاء حتى الأحد، فضلاً عن العروض الفنية المتجولة من الرابعة وحتى الثامنة مساءً، أيام الجمعة والسبت والأحد. واستمتع الزوار بأشهى الوجبات، حيث عادت منافذ الأطعمة والمقاهي والمثلجات والعصائر الأكثر شهرة في إكسبو 2020 دبي، إلى مدينة إكسبو دبي، وتناول الزوار الأطعمة الإماراتية التقليدية .

وتوفر زيارة الأجنحة الأربعة للزوار تجربة استثنائية، ملؤها الإلهام، انطلاقاً من عرض مميز لرؤية قائدٍ حوّل دبي لواحدة من أبرز مدن العالم، مروراً بدور المرأة في مسيرة التقدم والنهضة البشرية، وأيضاً التركيز على الحلول الناجعة لحياة أكثر انسجاماً مع الطبيعة، وصولاً إلى أهمية التنقل في ترسيخ التواصل، ودعم مسيرة التقدم البشري.

ويبلغ سعر تذكرة حديقة الثريا 30 درهماً، وهي مجاناً للأطفال من سن الخامسة وما دون وأصحاب الهمم.

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