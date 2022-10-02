بيع مشروع عقاري بدبي خلال دقيقة

المصدر: (دبي – محمد عبد الرشيد)

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نجحت مجموعة عقارية في تسويق أحدث مشروعاتها في دبي بوقت استثنائي بدعم جاذبية القطاع في الإمارة وانتعاش الطلب. وتمكنت مجموعة «دانوب» من بيع مشروعها السكني «أوبالز» في مجمع دبي التكنولوجي بقيمة 525 مليون درهم في وقت قياسي لم يتجاوز 60 ثانية.

وسيتم تطوير «أوبالز» على 6223.11 متراً مربعاً ويضم برجين من 19 طابقاً متصلين بمنصة في الأسفل وجسر في الأعلى ويضم بنتهاوس ووسائل راحة وعند اكتماله 2025 يوفر 575 وحدة سكنية تشمل 261 استوديو و206 غرفة نوم و69 غرفتي نوم و18 شقة و4 بنتهاوس. وأطلقت المجموعة أخيراً «جمز» و«بيرلز» في الفرجان، وهو مشروع سكني حيث تم بيعهما خلال دقائق.

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