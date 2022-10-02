«فوربس»: فرص واعدة لنمو الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية، في تقرير لها، الإمارات بأنها سوق عالية النمو، موضحة أن هناك فرصاً واعدة وآفاقاً كبيرة لنجاح الأعمال التجارية بدعم عدد من العوامل الجوهرية والمزايا التي تتمتع بها الدولة في مقدمتها البيئة الصديقة الأعمال التجارية والموقع الاستراتيجي الذي أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً شديد الأهمية. وأشارت المجلة إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية عصرية من طراز عالمي فائق الحداثة، بالإضافة إلى أن حكومة الإمارات تنتهج دوماً سياسات مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال وصديقة لهم، ما يشجع على تدفق المستثمرين والموهوبين وأصحاب الخبرات والكفاءات النوعية في المجالات كافة.

وأوضحت «فوربس» أن هذه العوامل ترجمت في النهاية إلى نجاح من أبرز الأدلة التي تؤكده أن الدولة تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطبها، كما تأتي ضمن الــ 20 الكبار عالمياً، وذلك بصفة سنوية، وفق عدة تصنيفات عالمية مرموقة.

وأضافت «فوربس» أن هذا النجاح جعل اقتصاد الإمارات واحداً ضمن الأسرع عالمياً في تحقيق عودة قوية إلى مستويات الزخم التي كانت سائدة في مختلف قطاعاته قبل تفشي جائحة «كورونا» موضحة أن هذه الحقائق الإيجابية تتيح فرص نمو تجاري كبير أمام المستثمرين ورجال الأعمال العالميين، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه مختلف أسواق العالم حالة من الضبابية بسبب التوترات الجيوسياسية.

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